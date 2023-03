Museu oferece oficina sobre os saberes das festas de reinado

Guarda de Moçambique Treze de Maio de Nossa Senhora do Rosário (foto: Arquivo pessoal)

Reinado de Nossa Senhora do Rosário

Reino Treze de Maio

As inscrições para a oficina de "Toadas do Reinado", realizada pelo Muquifu - Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, estão abertas a todos os interessados até esta quinta-feira (2/3). Os participantes vão aprender alguns conhecimentos introdutórios para uma aproximação ao mundo do Reinado de Nossa Senhora do Rosário, uma tradição diversa e cheia de complexidades de função ritual.Serão realizados quatro encontros presenciais em 4, 11, 18 e 25 de março, das 14h às 18h. Os temas abordados serão Introdução ao Reinado de Nossa Senhora do Rosário no Reino Treze de Maio; Guarda de Congo; Guarda de Moçambique; e Rainha Conga e Rei Congo. Todas as aulas serão ministradas por componentes do Reinado de Nossa Senhora do Rosário.O reinado é uma festa tradicional, muito presente em Minas Gerais, em honra da nossa senhora do rosário, padroeira dos negros. A festa é composta por música e dança realizada por suas guardas e organizada pelos Reinos, confrarias espalhadas pelas diversas cidades do Brasil."O que a gente faz é uma reza. Só que é uma reza feita a partir da ancestralidade Bantu, então ela é dançada, cantada e comida, porque a comida é uma coisa muito importante na festa do rosário", explica Mamutte, dançante da Guarda de Congo do Reino Treze de Maio e um dos organizadores da oficina.Mamute também conta que os reinados é um religamento com a ancestralidade negra que foi violentamente sequestrada e escravizada e que essa tradição é uma maneira de criar uma comunidade para essas famílias que foram dizimadas, tendo na rainha conga uma figura matriarcal, que reúne a comunidade. Além disso, ele também explica que as festividades do sagrado não estão separadas da vida social, sendo uma marca da cosmovisão bantu.O Reino Treze de Maio de Nossa Senhora do Rosário foi fundado em 1944 por Maria Cassimira das Dôres, conhecida como Preta Véia, junto com seu filho Ephigênio Casemiro. Hoje, a neta da matriarca Preta Véia, Rainha Belinha, mantém o legado da avó, da mãe, e dos antepassados.Esse Reino é marcado por suas fardas roxas e azuis e possui duas Guardas diversas , com danças, toadas, marchas, instrumentos, coroas, rosários de contas de lágrimas, espadas, bandeiras, saberes e fazeres rituais que compõem a festa, cheia de sons, imagens e sabores, com levantamento de bandeiras, coroação de Reis e Rainhas, cortejos e Missa Conga.até 02/03 pelo formulário:4, 11, 18 e 25 de março14h às 18hMuquifu - Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos