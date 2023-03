Fred Nicácio fica abalado ao ver intolerância religiosa que sofreu no BBB

Fred vê pela primeira vez a cena de intolerância religiosa que sofreu por parte de Cristian, Gustavo e Key (foto: Reprodução/gshow)

Nada abalou mais o Fred do que descobrir que sofreu intolerância religiosa no programa. Força, Fred! #BatePapoBBB pic.twitter.com/L1XiFPR5xK — Fred Nicácio (@NicacioFred) March 1, 2023

Fred Nicácio foi o eliminado no BBB23 nesta terça-feira (28/02) e, como de costume, participou do programa Bate Papo BBB, com Vivian Amorim e Patrícia Ramos para ver cenas da trajetória do médico no reality. Uma das cenas foi o ato de intolerância religiosa realizado por Cristian, Gustavo e Key Alves.As apresentadoras exibiram a cena em que o trio conversa no jardim da casa e Cristian conta que viu Fred "fazendo as coisas dele" e que estava "cagado de medo". Key então afirma que apertaria o botão de desistência do programa e Gustavo revela que rezou durante a madrugada porque viu Fred rezando na cama dele.Ao ver a cena, Fred passa um tempo em silêncio e visivelmente abalado com o que tinha visto dos colegas de confinamento. Vivian Amorim retoma a fala e mostra as cenas do ponto de vista do Fred, e diz que o programa não deixaria essa conversa fluir de uma maneira que não pudessem explicar que a intenção de Nicácio estava longe de ser o que causou medo no trio, uma vez que saiu do quarto para pedir remédio para dor e ao retornar teve dificuldade de andar pelo quarto por estar escuro."Isso não é interpretação equivocada, é julgamento, intolerância religiosa. Isso é muito grave. Isso machuca muito. Isso mata pessoas no Brasil inteiro, isso destrói a fé e aniquila pessoas. Isso é muito sério. Isso machuca a gente", diz o médico após ver todas as cenas.Vivian então pergunta ao médico se ele entendeu a importância do recado de Tadeu Schmidt no ao vivo, e Nicácio afirma que sim. "É muito sério associar religiões de matrizes africanas a maldade, a perversidade, a desejos ruins", afirma Fred. "Três pessoas brancas falando sobre isso, você vê que é para além de intolerância, é racismo religioso associado a intolerância religiosa, porque se fosse eu com um terço como o do Gustavo não ia dar nada, ia ser super bem vindo", completa.Por fim, Nicácio frisa que pessoas brancas sempre apresentam uma desculpa ou se justificam através do desconhecimento sobre o tema para se protegerem de acusações de racismo e intolerância religiosa. "Sempre vai ser a ignorância, sempre vai ter uma desculpa. O racista sempre vai ter uma desculpa. Sempre vão escapar por algum lugar e fica elas por elas".