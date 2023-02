Internet aponta atitude racista de Cara de Sapato com Fred Nicácio

Cara de sapato é acusado de racismo pela internet. (foto: Reprodução/Gshow)

Na noite de ontem (19/02), alguns participantes do BBB23 conversavam na sala sobre a lesão que o jogador Ronaldo sofreu no joelho no ano de 2000, quando Cara de Sapato ignorou o que Fred Nicácio, que é médico e fisioterapeuta, estava explicando.









O lutador continuou insistindo que estava certo e disse “Até os médicos todos falaram”, ignorando a formação de Fred. No Twitter, internautas apontaram que a fala teria teor racista, devido ao racismo estrutural que dificulta que pessoas negras cheguem em profissões ou cargos considerados de elite, como o caso de médicos.









Cara de Sapato q é formado em dar porrada discutindo anatomia com Fred Nifalso q é formado em medicina, será q se ele fosse branquelo essa discussão aconteceria? #BBB23 pic.twitter.com/KSY8hPrf58 — Bila (@euobila) February 20, 2023

O cara de sapato é muito soberbo.



FN: aqui é o ligamento patelar.

CS: tem certeza?

Bruna: ele é formado você quer discutir com ele?

CS: até os médicos falavam isso.



Até os médicos? O Fred Nicácio é médico, mas %u201Calgo%u201D no CS não o deixa ver. #BBB23 pic.twitter.com/GJImean9lr — %u275D %u0438%u03C5%u03BD%u0454%u043C %u275E %uD83E%uDD0F%uD83C%uDFFE (@nuvemgris) February 20, 2023





Cara de sapato n vai deitar pra médico preto né n tá vendo como cara e racista e está perseguindo o fred já deu esse chato cara chato — Figurinista de bandido (@Vvncunha) February 20, 2023





É inaceitável pra esse estranho que o Negão seja bonito, inteligente e médico sendo Preto! O que tá acontecendo é absurdo! #racismonobbb — Viviane (@BelaCevada) February 20, 2023