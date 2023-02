Paula revela ter se entendido enquanto mulher preta no BBB23

Paula revela que se descobriu preta dentro do reality: "Juro, descobri que era preta aqui" (foto: Reprodução/Globo)

Em uma conversa na madrugada desta terça-feira (14/02), Paula revelou que se descobriu enquanto mulher preta dentro do BBB23. O assunto sobre racialidade veio à tona durante uma conversa após o jogo da discórdia.









"Adoro quando eu estou, do nada assim, no meio de uma roda do BBB e vejo que só tem preto. Isso é muito massa, cara. Olha isso aqui. É muito massa (…) E preto de tudo que é tipo", observa Fred Nicácio.





Ao longo da conversa, ricardo conta aos colegas que se entendeu preto na faculdade, onde teve contto com movimentos negros. "Eu não tinha essa visão. Depois que eu fui pra USP, minha cabeça… por causa das amizades. Porque eu fiz faculdade particular, com pouquíssimos pretos. Quando você vai pra universidade pública, além de aula, tem movimentos dentro da faculdade", conta Ricardo.





Nesse momento, Paula responde: "Eu descobri aqui no 'Big Brother". Fred então questiona se foi durante uma festa, quando chamou todos os pretos para tirarem uma foto com ele e ela hesitou. "Juro, descobri que era preta aqui. Foi naquela hora que ele disse 'vem os pretos tirar foto'"





E seguida a biomédica relembra um episódio de racismo que sofreu na escola quando criança, em que não permitiram que fosse a noiva da festa junina por ser negra. “Lembrei que teve essa única [situação] da escola. Se teve outra, apagou da minha mente. Falaram que eu não poderia ser a ‘noiva’ da quadrilha porque a ‘noiva’ precisava ter olhos claros e ser loira. Uma negra do ‘cabelo ruim’ não poderia ser a ‘noiva’ da quadrilha”, relata.