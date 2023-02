Regina Duarte faz post transfóbico e zomba de pessoas não binárias

Regina Duarte secretária da Cultura no governo Bolsonaro (foto: Agência Brasil)

A atriz Regina Duarte, de 76 anos, fez uma publicação com teor homofóbico e transfóbico em seu perfil no Instagram.

Na postagem, Regina caçoa da sigla LGBTQIA+ e diz que, independentemente de ser "LGBTQQICAPF2K+", a pessoa "só tem duas opções", quando precisa de cuidados médicos, que seriam o "ginecologista e o urologista", em referência às pessoas transgêneros.

Em seguida, a artista postou uma arte que mostra dois homens abraçados e uma terceira foto de uma ovelha.

Na legenda, Regina zombou do dialeto utilizado por pessoas não binárias. Em tom de ironia, a atriz escreveu: "É possível que este meu post possa 'estar sendo' desrespeitoso com os-as 'todes' do nosso Brasil? A intenção é puramente: científica."

Essa não é a primeira vez que Regina Duarte faz postagem preconceituosa no Instagram em relação à comunidade LGBTQIA+. No mês passado, a famosa recorreu ao preconceito para criticar o uso do termo neutro "todes" em cerimônias oficiais do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na ocasião, Duarte compartilhou uma montagem para debochar do termo, usado para substituir palavras que determinam gênero, utilizando o "e" no lugar de "a" e "o". Ela também disse que a expressão é uma "bobagem".

O uso do termo "todes" é uma forma de promover a inclusão identitária de pessoas não-binária, ou seja, que não se identificam com o gênero masculino nem com o feminino.



A linguagem não binária era criticada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem Regina Duarte é defensora e foi secretária de Cultura em 2021.