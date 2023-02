Carnaval 2023: Ouro Preto terá Rei e Rainha da Diversidade LGBTQIAP+

Monroe conta que a inspiração veio a partir da arquitetura colonial da cidade histórica elevou nove meses para ficar pronto (foto: Divulgação/ arquivo pessoal) Neste ano, além da tradicional escolha do Rei e Rainha Momo, Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, elegeu por aclamação popular a Rainha e o Rei da Diversidade LGBTQIAP+. Os novos integrantes da Corte Momesca foram escolhidos nesse sábado (11/2) durante o “Samba na Praça”, no pré-carnaval Imperial.

“É incrível ver em uma cidade conservadora uma comunidade eleger um gay vestido de igreja anunciando que o corpo LGBT também é a casa de Deus”, disse a vencedora da Rainha da Diversidade LGBTQIAP+ e drag queen, Vitória Monroe.

“São muitas referências estéticas que venho trazendo comigo desde a infância. No início da disciplina ela nasceu, criei uma página no Instagram e venho me apresentando nas redes sociais e também performando em festas”.

Traje de diva

Foram nove meses de processo criativo para se tornar a diva da noite ouro-pretana. O artista conta que o figurino da igreja usado para o evento do pré-carnaval foi gestado na aula de caracterização.

Monroe conta que a inspiração veio a partir da arquitetura colonial da cidade histórica que tem 18 igrejas, uma delas a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, com toda a pintura do interior folheada a ouro.

“Me inspirei na igreja Antônio Dias e na Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, em Lavras Novas, pela forma e estrutura arquitetônica. Também foi fonte de inspiração a Basílica do Pilar pelo brilho do ouro que ostenta riqueza”.

Concurso

De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo de Ouro Preto, foram cinco inscritos para participar da Rainha da Diversidade LGBTQIAP+. Na noite também foram escolhidos a Rainha do carnaval, o Rei Momo e o Rei da Diversidade, formando assim a Corte Momesca 2023.

“É importante ressaltar essa representatividade uma vez que, quando as pessoas conseguem se identificar com as outras por conta de uma marca social, ela se sente parte da sociedade. Esse concurso vem para valorizar as pessoas, a cultura e a diversidade do ser humano”, afirma a secretária de Cultura e Turismo, Margareth Monteiro.

Vitória Monroe vai receber como prêmio R$ 2 mil, mas garante que receber o respeito e o carinho das pessoas foi o mais recompensador.

“Sou grato a muitas pessoas que me apoiam, fico feliz de participar do primeiro concurso e que muitos virão para prestigiar as personalidades icônicas da nossa Ouro Preto e celebrar a diversidade”.

Empate

Durante o concurso, dois concorrente dividiram a atenção e aplausos dos foliões presentes e o resultado ficou empatado. Diante disso, a Secretaria de Cultura e Turismo de Ouro Preto decidiu criar o título de Rei da Diversidade LGBTQIAP+, Mauro Lúcio de Jesus, morador do Bairro Alto da Cruz, também fará parte da Corte Momesca de 2023.

Segundo a secretária, a princípio nenhum dos vencedores iriam ficar com a faixa, mas o Rei da Diversidade cedeu a faixa de rainha para Monroe.

“É importante que os dois participantes recebam o título, mas como foi confeccionada apenas a faixa da Rainha da Diversidade LGBTQIAP+ e assim respeitamos a aclamação popular”.