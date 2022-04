Carnaval dos Orixás: negritude e respeito às religiões de matriz africana

A rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, Giovana Angélica, raspou a cabeça em homenagem a Oxóssi (foto: TV Globo/Reprodução)



Os orixás abriram alas na avenida nos desfiles do Rio de Janeiro e São Paulo, realizados na sexta-feira (22/4) e no sábado (23/4). A maioria das escolas apostou em enredos que fazem referência às religiões de matriz afriacana, apagamento histórico e resistência.



Comissão de frente da Beija-Flor representou o apagamento histórico com areia (foto: TV Globo/Reprodução) A Paraíso do Tuiuti fez uma reverência aos orixás Oxalá e Nanã, na comissão de frente, e a Vila Isabel trouxe uma imagem de Omolú coroando Martinho da Vila, homenageado da escola.





Carnaval 2022



A galera deveria entender que samba é um movimento Negro, deveria entender que o carnaval é o único momento/espaço que temos representatividade. Único momento que podemos expor nossa cultura, mostrar a tds que EXU NÃO É DIABO. Que Nossos deuses são representações.. pic.twitter.com/E7YIUg8GDu %u2014 Daay azevedo %uD83E%uDDDA%uD83C%uDFFC%u200D%u2642%uFE0F%uD83D%uDC8B%uD83D%uDD25 (@DayanneAzevedo4) April 25, 2022



A Acadêmicos do Tatuapé apresentou os orixás na comissão de frente, a rainha de bateria representou a a Rainha dos Ogãns e um carro alegórico apresentou Aruanda, o mundo espiritual onde vivem os orixás. A Águia de Ouro apresentou as entidades Exu, Oxaufan, Ebonis e Emis na comissão de frente, e usou o desfile para denunciar a intolerância religiosa.





sem dúvidas, um dos carnavais mais macumbeiros que a gente já viu, na tv. e eu espero ver vocês que amam orixá, no carnaval (e na internet), dentro dos terreiros.



compromisso com axé, é uma das coisas mais revolucionárias q podemos fazer, nesse lugar que odeia tudo que é nosso %u2014 Roger Cipó (@rogercipo) April 24, 2022

Com as apresentações, as escolas buscam desmistificar a imagem negativa que parte da população tem em relação às religiões de matriz africana e suas divindades. Um exemplo é Exu, tido por muitos como demônio, entretanto, a entidade é o mensageiro entre os seres humanos e os orixás. Também é conhecido por ser a divindade que abre caminhos.

HISTÓRIA E RESISTÊNCIA

Com a energia dos orixás e da religiosidade, a história e resistência do povo negro tomou conta dos desfiles tanto no Rio quanto em São Paulo.





Rio



Na primeira noite dos desfiles no Rio, a Salgueiro entrou na Sapucaí com o tema “Resistência”, sobre a luta para manter a história negra viva e lembrando locais fundamentais para a cultura negra carioca.



Beija-Flor entrou na Sapucaí com o enredo "Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor" (foto: Douglas Shineidr / Riotur.Rio)



Na primeira noite dos desfiles no Rio, a Salgueiro entrou na Sapucaí com o tema “Resistência”, sobre a luta para manter a história negra viva e lembrando locais fundamentais para a cultura negra carioca.

A Beija-Flor encerrou o primeiro dia com "Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor", exaltando a contribuição intelectual e cultural negra para o Brasil, defendeu o continente africano como berço das primeiras civilizações e denunciou o apagamento histórico.





Vila Isabel representou entidades africanas em seu desfile (foto: Marco Antonio Teixeira / Riotur.Rio)



A comissão de frente composta por dançarinos executando ritmos e danças africanas, além de representar o apagamento histórico. A escola trouxe a mensagem “vidas negras importam”, enquanto imagens de George Floyd, homem negro morto nos EUA por policiais, e nomes de negros que tiveram a vida interrompida pela violência no Brasil passavam em telões. Personalidades negras também foram homenageados pela escola.

Já no segundo dia no Rio a Paraíso do Tuiuti abriu a noite com o samba-enredo "Ka Ríba Tí Ÿe - Que Nossos Caminhos se Abram" e muitas homenagens a personalidades negras, como Nelson Mandela e Zumbi dos Palmares assim como da cultura pop, como Pantera Negra, Beyoncé, RuPaul. O Baobá, árvore que simboliza a ancestralidade, foi o tema central da Portela. A escola usou a árvore africana para falar sobre raízes e longevidade da cultura negra.





São Paulo









Colorado do Brás homenageou Carolina Maria de Jesus com o enredo 'Carolina - A Cinderela Negra do Canindé' (foto: TV Globo/Reprodução)



O primeiro dia de desfiles em São Paulo teve Colorado do Brás homenageando Carolina Maria de Jesus com o enredo "Carolina – A Cinderela Negra do Canindé" e contou também com uma rainha de bateria trans, a estreante Camila Prins.

A Acadêmicos do Tatuapé foi a penúltima a desfilar sob o som de “Preto Velho conta a saga do café num canto de fé”, a simbologia do Preto Velho, divindade cultuada nas religiões de matriz africana, foi usada como condutor da história do café no Brasil. A comissão de frente trouxe o preto velho agradecendo aos orixás por abrir seu caminho.





Coincidentemente, assim como aconteceu no Rio, o segundo dia de desfiles concentrou a maior parte dos desfiles com temáticas sobre a negritude. A primeira escola da noite, a Vai-Vai, homenageou os povos africanos com o enredo “Sanfoka! Volte e pegue, Vai-Vai”.

Sanfoka é uma referência a provérbios africanos, que representam o olhar ao passado para construir um futuro melhor. Duas alegorias representavam a retirada de tesouros africanos para exposição no Museu de Londres e o sequestro e tráfico de africanos para as colônias de países europeus.









Águia de Ouro apostou no branco para homenagear Oxalá (foto: Reprodução/Globo)



A segunda escola a entrar no Anhembi foi Gaviões da Fiel com o enredo “Basta”, falando sobre desigualdade social e abordando a escravidão no Brasil se baseando no movimento “Black Lives Matter”. A escola homenageou personalidades que lutaram pela justiça social, como Nelson Mandela, Frida Kahlo, Mahatma Gandhi e o cacique Raoni.

A Mocidade Alegre homenageou a sambista Clementina de Jesus, e a Águia de Ouro apostou no branco para homenagear Oxalá e a cultura afro brasileira, além de denunciar a intolerância religiosa, discriminação de gênero e preconceito com o enredo “Afoxé de Oxalá no cortejo de Babá – um canto de luz em tempos de trevas”.





*Estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz