Grupo de Combate à Importunação Sexual de Mulheres no Transporte Público atuará mais uma vez no Carnaval (foto: PBH/Divulgação)



Belo Horizonte terá, mais uma vez, ações contra a importunação sexual neste Carnaval. O Grupo de Combate à Importunação Sexual de Mulheres no Transporte Público , composto por agentes femininas da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) realizará intervenções educativas com o tema “Nosso bloco é de respeito. Importunação aqui não!” nos blocos, sobretudo aqueles com maior concentração de público.





Anunciada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta sexta-feira (3/2), a ação será feita pelas guardas femininas com o apoio de policiais civis da Delegacia de Mulheres e de integrantes da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher de Minas Gerais.









O Grupo de Combate à Importunação Sexual de Mulheres no Transporte Público já fez diversas ações nas estações de ônibus voltadas para a conscientização das usuárias do transporte coletivo sobre seus direitos. Em seu primeiro ano, resultou na prisão em flagrante de 27 importunadores sexuais na capital.





As integrantes do grupo afirmam que, neste Carnaval, as abordagens serão feitas durante desfiles dos blocos, sobretudo aqueles com maior concentração de público. Conforme anunciado pela PBH na última quarta-feira (1°/2), durante a cerimônia de abertura do Carnaval da capital, toda a equipe da Guarda Municipal será treinada para evitar casos de assédio durante a folia.





Além das orientações a fazerem as denúncias à GCMBH ou à PMMG (Polícia Militar de Minas Gerais), é reforçado que os telefones 153, da Guarda Municipal, e o 190, da Polícia Militar, continuam sendo as principais opções a serem utilizadas para denunciar o crime.