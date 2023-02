Mulher trans é impedida de usar banheiro feminino em escola de samba

Mulher trans é impedida de usar o banheiro feminino e expulsa de ensaio da escola de samba Unidos do Viradouro (foto: Reprodução/Instagram)

Nesta terça-feira (31/01), Milena Ravache foi impedida de utilizar o banheiro feminino durante ensaio na quadra da escola de samba Unidos do Viradouro, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por ser uma mulher trans. Após reclamações de Milena e amigos presentes, ela foi escoltada por seguranças para fora do local.



Ativista defende políticas públicas para a população trans Milena registrou boletim de ocorrência na 78ª Delegacia de Políciab relatando constrangimento ilegal e preconceito. No documento, ela ainda relata que chegou a usar o banheiro feminino algumas vezes antes de ser abordada por uma funcionária que disse que ela deveria usar o banheiro masculino.

Desde junho de 2019, decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) iguala ações de preconceito ou disriminação contra homossexuais e transexuais ao crime de racismo, medida que vale até o Congresso Nacional aprovar uma lei específica sobre LGBTQIA fobia. A pena é de um a três anos de prisão, podendo subir para dois a cinco anos em caso de divulgação do ato em redes sociais, além de multa.





Marcelinho Calil, presidente da Unidos do Viradouro, disse em nota que as atitudes com Milena são injustificáveis e que medidas serão tomadas. "Ressaltamos que a Unidos do Viradouro repudia qualquer atitude discriminatória e que nossa quadra é lugar de diversidade e respeito. Nunca de discriminação."