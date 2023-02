BBB ou Amor e sexo: Internet reage a falas de Key e Fred sobre sexualidade

A sister Key Alves e o brother Fred Nicácio viralizaram nas redes ao expor a vida sexual no BBB 23 (foto: Reprodução Gshow e TV Globo )





Assim, surgiu a brincadeira de que o reality show estaria se tornando o programa Amor e sexo, que fala sobre sexualidade.

Desde que o BBB 23 estreou, o público brincou que Boninho, diretor do reality, selecionou somente pessoas com “muito tesão no corpo”, como é o caso de Key Alves e Fred Nicácio.



Logo na primeira semana, a sister fez casal com Gustavo. Eles protagonizaram cenas quentes debaixo do edredom e falas picantes. Além disso, a vida dela antes do reality também foi assunto: ela revelou famosos com quem já dormiu, como Rodrigo Mussi, do BBB 22, e tem um Only Fans, plataforma de conteúdo adulto.

Key deu detalhes de seu encontro com Rodrigo Mussi no dia do acidente: "A gente transou e tal, ele deitou, achei que ele iria dormir lá, quando deu três e pouca da manhã, ele levantou assim: 'Preciso ir embora' e eu: 'cara, por quê?'" #BBB23

Já Fred Nicácio é casado fora do programa e tem um relacionamento aberto. No BBB, ele beijou o brother Gabriel Santana, mas disse que os dois não dariam certo na cama por serem “dois ativos”.





O brother viralizou nesta quinta-feira (9/2) por expor, detalhadamente, o que gosta de fazer com parceiros sexuais no ato durante uma conversa com colegas de confinamento na cozinha da casa.





Com a repercussão das falas de Key e Fred, a internet brincou que quer um programa de sexualidade para os brothers após o fim do BBB23. O modelo ideal seria o “Amor e sexo” ou “Prazer, Feminino”, que era apresentado pelas ex-sisters Marcela McGowan e Karol Conká.



"Sonhando com dr fred e key apresentando um programa sobre sexo no multishow", comentou um perfil.



Key Alves e Fred Nicácio são figuras polêmicas no BBB por exporem detalhes das vidas pessoais constantemente na casa, não terem filtro e, até mesmo, usarem palavras pejorativas e termos machistas para se referir à sister Larissa.



