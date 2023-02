BBB: Key é acusada de machismo após falas sobre Larissa

Key chamou Larissa de "cachorra", o que foi entendido como machismo para internet (foto: Reprodução TV Globo)

A atleta foi acusada de machismo nas redes sociais. A equipe de Key precisou fazer um posicionamento justificando a fala dela.





“Gostaríamos de lembrar que o BBB é um jogo de emoções, extremos e que nada é definitivo, as opiniões podem mudar. Reconhecemos que em um ambiente tão desafiador, as pessoas vão acabar expondo suas inseguranças e cometendo falhas, assim como na vida real”, diz a nota.





A polêmica começou com uma conversa no Quarto do Líder entre os brothers Fred Nicácio, Gustavo e Key. Gabriel Santana também estava lá, mas, como mostram os trechos que viralizaram, ficou em silêncio durante a conversa. A pauta era sister Larissa e as relações e motivações dela na casa mais vigiada do Brasil.





O grupo não poupou ofensas e soltou algumas falas pejorativas, como “sinto cheiro de cachorra” e “um jeito de piranha no corpo de piranha do tipo de piranha que é piranha”, em referência à professora.





Depois, em outra conversa, Key disse que a professora de educação física deu em cima de Gustavo, o que foi confirmado pelo brother. Além disso, a jogadora de vôlei comentou que Larissa estava no BBB só para ganhar seguidores e esse seria o motivo dela se envolver com Fred.





A internet subiu a tag Larissa Merece Respeito e pediu que a TV Globo, emissora que transmite o reality, tomasse providências contra Key, Fred Nicácio e Gustavo.

