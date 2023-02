BBB: o que Tadeu Schmidt disse para Tina na eliminação da 'sister'

A ex-sister angolana se emocionou com a fala no dialeto umbundu do apresentador (foto: Reprodução TV Globo)

"Procurei as palavras certas para me despedir de você, com muito carinho, encontrei essas aqui: Ove okomohis%u0103. Ndapandula”, disse o jornalista.



Emocionada, a ex-sister agradeceu ao apresentador. "Que honra você falar meu dialeto". Após o programa ao vivo, ela explicou, no Bate-Papo BBB, que a fala em umbundu significa que ela "é muito especial".







Aos 29 anos, a angolana mora em São Paulo desde 2014, cursou jornalismo e é pós-graduada em marketing. Ela também trabalha como modelo.

Repercussão





sério o tadeu schmidt era a pessoa perfeita pra apresentar o bbb, esse homem é um anjo e esse momento dele aqui com a tina só confirmou mais ainda %uD83D%uDE2D%u2764%uFE0F #BBB23 pic.twitter.com/r1OxfZbMQO %u2014 matheus (@whomath) February 8, 2023 odeio esse bbb! odeio os participantes! odeio esse público burro do caralho! odeio esse povo que votou na tina, esse bando de lascados malditos! odeio todo mundo que tá envolvido nesse lixo de bbb! (mas eu amo mt o tadeu) te amo, tina! o bbb não te merece!pic.twitter.com/r0JD1aCgMi %u2014 %uD83D%uDC06%u2B50%uFE0F (@umabaranga) February 8, 2023



As redes sociais elogiaram o apresentador e lamentaram que Tina tenha deixado o programa na terceira eliminação. "A sensibilidade que o Tadeu tem com os participantes é coisa de outro mundo. No momento eu nem sabia o que ele estava dizendo pra Tina, e meus olhos encheram de lágrimas na hora. Muito lindo."



#BBB23 Emocionado com o Tadeu e a Tina pic.twitter.com/x0I2JTC4lU %u2014 Gabriel Campos (@gabscmps) February 8, 2023



