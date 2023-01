Fiat promete carro a fã do BBB 23 que reparou mudança de patrocinador

Jogada de marketing? Fiat prometeu picape Toro a fã do BBB 23, que passou a ser patrocinado pela Chevrolet (foto: Divulgação/Fiat)

A Fiat agitou as redes sociais ao resolver presentear um internauta na noite dessa quinta-feira (26/1). No Twitter, o usuário Lucas Soncini fez um comentário sobre o patrocínio da prova do líder do Big Brother Brasil 23 não ser mais da montadora fundada na Itália, e sim de uma concorrente, a Chevrolet. A simples publicação não passou despercebida, e a multinacional respondeu que daria ao jovem uma picape Fiat Toro , com modelos a partir de R$ 144 mil.