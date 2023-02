Anitta elege tema 'Guerreiras' para ensaios pré-Carnaval; confira os looks

Looks de Anitta inspirado no tema "Guerreiras" para os Ensaios pré-Carnaval (foto: Julia Bandeira (@juliabandeiraph)) Com mais um Carnaval se aproximando, Anitta adiantou a folia em seus ‘Ensaios’, que levou muita diversão para sete cidades do Brasil. O tema escolhido pela artista para inspiração de seus looks este ano foi "Guerreiras", como forma de homenagear mulheres fortes e inspiradoras. Confira todas as fantasias que a cantora usou em seus shows!





Tieta

Com look inspirado na personagem Tieta, da literatura de Jorge Amado, a cantora abriu sua temporada de pré-Carnaval, os “Ensaios da Anitta”, em janeiro, no Centro de Convenções de Salvador.





Look inspirado na personagem Tieta, da literatura de Jorge Amado, para o evento de Salvador (foto: Julia Bandeira (@juliabandeiraph))





Os Ensaios da Anitta são famosos por receberem convidados que sobem ao palco para somar à festa ao lado da poderosa. Desta vez, os baianos Márcio Victor, do Psirico, e Xanddy Harmonia, além da banda Timbalada, levaram o axé e o samba-reggae ao palco.

Marietta Baderna

Na sequência, Anitta desembarcou no Rio de Janeiro para o segundo dia dos Ensaios. Ainda sob o tema “Guerreiras”, o look foi inspirado por Marietta Baderna, bailarina italiana radicada no Brasil que, no século XIX, desafiou o conservadorismo da época, com seu comportamento sexualmente livre.





O termo ‘baderna’, inclusive, que é usado para identificar uma situação em que reina a desordem, confusão ou bagunça, foi originado a partir de Marietta, que tornou-se símbolo da resistência ao reacionarismo.

Look inspirado em Marietta Baderna, bailarina italiana que desafiou o conservadorismo da época (foto: Julia Bandeira (@juliabandeiraph))







Desta vez, Filipe Ret, Maiara & Maraisa, Kevin O Chris, Matheus Fernandes e HITMAKER fizeram participações especiais no evento.





Valentina Tereshkova

O terceiro show dos Ensaios da Anitta foi em Jurerê, em Florianópolis. O look da vez foi inspirado em Valentina Tereshkova, astronauta russa conhecida como a primeira mulher a ir ao espaço.





Valentina era operária e paraquedista e, em 1962, soube de um programa que selecionaria uma mulher para fazer uma viagem espacial. Ela é, até hoje, a única astronauta do gênero feminino a viajar sozinha ao espaço.

Valentina Tereshkova, astronauta russa conhecida como a primeira mulher a ir ao espaço (foto: Julia Bandeira (@juliabandeiraph))





“O Carnaval é um dos momentos mais importantes do ano para mim. E tô adorando cada show, cada parceiro que trago ao palco… O que mais amo nos Ensaios da Anitta é que cada show é diferente, a experiência é sempre muito dinâmica”, destacou a cantora.





Na cidade, as participações foram de WC no Beat e Zaac, além do DJ residente dos Ensaios, Felipe Mar.

Criação e styling: Clara Lima (@_claralima)

Assistência: Giovana Naomi (@giovxnnan)

Confecção: Michelly x (@michellyx)

Brincos: Flávia Madeira (@flaviamadeira)

Botas: Luiza Barcelos (@luizabarcelos)









Anita Garibaldi

A ‘Girl from Rio’ também foi até São Paulo! A personagem histórica feminina que inspirou o look da cantora para este show foi Anita Garibaldi, revolucionária conhecida como “heroína dos dois mundos”.





Anita ficou marcada na história por ter sido uma figura politicamente ativa, em uma época em que esse comportamento não era esperado das mulheres. Participou da Guerra dos Farrapos e da Batalha dos Curitibanos, onde foi capturada, mas armou um plano de fuga bem-sucedido - tudo isso grávida.

Anita Garibaldi, revolucionária conhecida como %u201Cheroína dos dois mundos%u201D. (foto: Julia Bandeira (@juliabandeiraph))





Ela recebeu Luedji Luna, Filipe Ret, Gloria Groove e Xand Avião para participações especiais.





Criação e styling: Clara Lima (@_claralima)

Assistência: Giovana Naomi (@giovxnnan)

Confecção: Michelly x (@michellyx)

Acessórios: Cuff (@cuff.jewelry)

Botas: Luiza Barcelos (@luizabarcelos)





Guerreiras do Futuro

Em Brasília, Anitta incorporou as “Guerreiras do Futuro” em seu look para o palco, inspirada em uma possível heroína que, futuramente, salvaria a Terra das guerras e dos problemas ambientais.





Clara Lima, diretora criativa e stylist de todo o projeto de Carnaval de Anitta, explicou a produção: “Ela é uma guerreira que não existe ainda, é quem será responsável por salvar a humanidade futuramente de todos os problemas que prejudicam nosso planeta”.

Anitta de %u201CGuerreiras do Futuro%u201D, inspirada em uma possível heroína que, futuramente, salvaria a Terra das guerras e dos problemas ambientais (foto: Julia Bandeira (@juliabandeiraph))





A participação especial contou com MC Danny, do hit “Ai Papai”, parceria com Anitta, presente em seu último EP, “À procura da Anitta perfeita”. Além dela, Melim e Alexandre Carlo (do Natiruts) também entraram no lineup de convidados.





Direção criativa e styling: Clara Lima (@_claralima)

1º Assistente: Giovanna Naomi (@giovxnnan)

2º assistente: Liz Ortiz (@pixiesliz)

Confecção: Michelly X (@michellyx)

Ilustração: Victor Libório (@quimeravermelha) e Nadine Cunha (@nadinecunhaa)

Brincos: Betty Brand (@bettybrand_)

Botas: Luiza Barcelos (@luizabarcelos)





Maria Bonita

Anitta também desembarcou em Recife, capital pernambucana, para um mais um show dos ‘Ensaios’. O look que inspirou a cantora foi a guerreira histórica, Maria Bonita. Ela é uma figura transgressora brasileira, que em pleno início do século XX abandonou seu casamento tradicional para viver no cangaço. Tudo isso em uma época em que o divórcio não era legalizado e as mulheres nem tinham direito ao voto.





O figurino é assinado pela diretora criativa e stylist Clara Lima, que criou o look em colaboração com as estilistas Helô Rocha e Camila Pedroza, e com o artesão pernambucano Mestre Espedito Seleiro, de Olinda.

Look inspirado na guerreira histórica, Maria Bonita (foto: Julia Bandeira (@juliabandeiraph))





Na apresentação, ela recebeu Juliette, Luísa Sonza, Nattan e Priscila Senna.





Criação: Clara Lima (@_claralima), Helo Rocha (@helorocha), Camila Pedroza (@camilapedroza) e Espedito Seleiro (@espeditoseleirooficial)

Assistente de estilo: Giovanna Naomi (@giovxnnan)

Segunda Assistente: Liz Ortiz (@pixiesliz)

Confecção: Helo Rocha (@helorocha), Camila Pedroza (@camilapedroza) e Espedito Seleiro (@espeditoseleirooficial)

Ilustração: Victor Libório (@quimeravermelha) e Nadine Cunha (@nadinecunhaa)





Guerreira da Favela

De volta ao Rio de Janeiro, desta vez a inspiração para o visual da cantora veio da força e sensualidade da mulher brasileira, além de resgatar as cores da bandeira do país.





Chamado “Guerreira da Favela”, o look foi ideia da própria artista, que queria enaltecer as mulheres que lutam por seus ideais. O resultado foi um figurino que exalta a moda feminina das comunidades, junto a elementos inspirados pelo Carnaval carioca.

Chamado %u201CGuerreira da Favela%u201D, a artista queria enaltecer as mulheres que lutam por seus ideais (foto: Julia Bandeira (@juliabandeiraph))





Ferrugem, MC Cabelinho, Banda EVA, Dilsinho e MC Ryan SP formam o lineup de artistas convidados da noite.





Direção criativa e styling: Clara Lima (@_claralima)

Assistente de estilo: Giovanna Naomi (@giovxnnan)

Segunda Assistente: Liz Ortiz (@pixiesliz)

Confecção: Michelly X (@michellyx)

Ilustração: Victor Libório (@quimeravermelha) e Nadine Cunha (@nadinecunhaa)





Luz Del Fuego

Em mais uma data em São Pualo, o look foi inspirado por Luz Del Fuego: ícone brasileiro da libertação sexual feminina, além de escritora, atriz e dançarina. Ela viveu entre 1917 e 1967, ficando marcada em nossa história por dar voz a questões feministas, de liberdade de expressão e dos preconceitos sociais.





Optou por seguir carreira artística em 1942, quando adotou o codinome pelo qual ficou conhecida, alcançando sucesso de público, mas acabando por ser vista como uma ameaça aos “bons costumes”.





Foi a primeira atriz brasileira a aparecer nua no palco, além de um símbolo da intelectualidade feminina – não por acaso, Anitta exibiu o look no mesmo dia em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência.

Luz Del Fuego: ícone brasileiro da libertação sexual feminina, além de escritora, atriz e dançarina (foto: Julia Bandeira (@juliabandeiraph))







Responsável por todos os looks do projeto carnavalesco de Anitta, a estilista e diretora criativa Clara Lima explica: “Criei um mix entre a personalidade da Anitta e as características que contam a história dessa figura transgressora libertária que é a Luz Del Fuego. Usei o jabour em couro prateado para representar as cobras que ela usava em suas apresentações, e aviamentos de cristais e de metal com o intuito de trazer o status de uma guerreira para essa artista feminista tão revolucionária”.





No penúltimo show, Anitta recebeu Pabllo Vittar, Jão e Mari Fernandez para as participações especiais.





FICHA TÉCNICA

Fotos: Julia Bandeira (@juliabandeiraph)

Criação: Clara Lima (@_claralima)

Assistente de estilo: Giovanna Naomi (@giovxnnan)

Segunda Assistente: Liz Ortiz (@pixiesliz)

Confecção: Michelly X (@michellyx)









Maria Quitéria

Por fim, encerrando com chave de ouro, Anitta desembarcou em Curitiba. Ela incorporou Maria Quitéria, primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro, seguindo a temática das “Guerreiras” do seu projeto carnavalesco deste ano.





O objetivo é consagrar a iniciativa dessa figura feminina, que escolheu lutar pela independência do Brasil tomando um lugar que só era permitido aos homens. Essa escolha, segundo a estilista, foi pensada a partir do fato de que as mulheres podem ocupar todos os espaços.





Maria Quitéria de Jesus (1792 - 1853) tornou-se figura essencial da história brasileira quando disfarçou-se com trajes masculinos, usando a alcunha de ‘soldado Medeiros’ para participar da Guerra da Independência do Brasil. Lutou na Bahia, onde morava, contra a recolonização imposta pela Coroa portuguesa.

Maria Quitéria, primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro (foto: Julia Bandeira (@juliabandeiraph))





Anitta recebeu no palco o DJ e produtor WC no Beat, o cantor Zaac e o grupo de pagode Di Propósito para participações especiais no show.





Criação: Clara Lima (@_claralima)

Assistente de estilo: Giovanna Naomi (@giovxnnan)

Segunda Assistente: Liz Ortiz (@pixiesliz)

Confecção: Michelly X (@michellyx)

Ilustração: Victor Libório (@quimeravermelha) e Nadine Cunha (@nadinecunhaa)





Curitiba foi o último show da temporada de pré-Carnaval da cantora. Depois disso, o Bloco da Anitta passa por Salvador, dia 17, e pelo Rio de Janeiro, dia 25.