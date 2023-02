Com vestido Versace, Anitta diz que só foi ao Grammy 2023 pela festa

No tapete vermelho do Grammy 2023, Anitta diz que já se sente uma vencedora, apenas por estar ali representando seu país (foto: Robyn BECK/AFP)

Anitta passou pelo tapete vermelho do Grammy na noite deste domingo (5/2). Em entrevista à atriz Laverne Cox, a brasileira disse que o que mais espera da premiação é a festa que vai ocorrer após o evento."Não vejo a hora da festa do 'after'. É onde vamos beber e se divertir, vou estar com vários amigos", respondeu quando questionada sobre suas expectativas para o prêmio.A brasileira disse também que já se sente uma vencedora, não importando o resultado da premiação. "Para todo o país estamos fazendo história".Anitta foi indicada à estatueta de artista revelação, umas das quatro principais do prêmio. Ela é a primeira cantora brasileira a ser nomeada para este troféu. Els escolheu um vestido Versace preto para desfilar no tapete vermelho.A cantora disputa com a rapper Latto e a banda Maneskin. Vai se sentar numa mesa com o rapper americano Jack Harlow, de quem é amiga.