Grammy 2023: Samara Joy supera Anitta e ganha como 'Artista Revelação'

Beyoncé agradeceu o último deles com a voz embargada. "Estou tentando não ficar emocionada, e só receber isso. Quero agradecer a Deus e ao meu tio Jonny, que não está mais aqui. Quero agradecer meus pais por me incentivarem, meu marido, minhas lindas crianças, e à comunidade queer por inventarem este gênero", disse.



O recorde é simbólico para a cantora, e não só pelo marco. Beyoncé tem um histórico de ser esnobada pela premiação —ganhou uma única estatueta nas quatro categorias principais, por exemplo, com "Single Ladies (Put A Ring On It)" eleita como música do ano em 2010, e perdeu para Adele em 2017 com o elogiado "Lemonade", considerado sua obra-prima.



Harry Styles, por sua vez, relatou "a melhor experiência da vida" ao faturar o prêmio de melhor álbum pop vocal. O cantor depois apresentou o principal single do disco, "As It Was", música com a qual disputava três estatuetas na noite. Foi uma apresentação morna, ao contrário de outras escaladas para a noite.





Grammy 2023 - lista de premiados

A 65ª edição do Grammy foi mesmo de Beyoncé, que bateu o recorde de artista com maior número de premiações na história do evento, e de Harry Styles, ganhador do Álbum do Ano com “Harry’s House”.Beyoncé estava a quatro prêmios de superar a marca de artista com maior quantidade de estatuetas da história do Grammy, detida até então pelo maestro George Solti, que ganhou 31 prêmios em vida.Assim foi feito, e ainda antes do fim da premiação a cantora já havia levado a melhor nas categorias gravação dance/eletrônica, com "Break My Soul", melhor performance de R&B tradicional, por "Plastic Off the Sofa", melhor música de R&B, por "Cuff It", e melhor álbum de dance/eletrônica, por "Renaissance".