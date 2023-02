Gal Costa e Erasmo Carlos são homenageados no Grammy

Foto de Gal Costa no telão de cerimônia do Grammy (foto: Reprodução/CBS)

Os artistas brasileiros Gal Costa e Erasmo Carlos, que morreram no ano passado, foram lembrados nos prêmios Grammy que aconteceram neste domingo, 5, em Los Angeles, nos Estados Unidos.





A lembrança foi feita durante a tradicional parte da premiação que homenageia pessoas ligadas à indústria musical e morreram no ano anterior.



As fotos de Gal e Erasmo apareceram no telão depois que Kacey Musgraves cantou a música "Coal Miner's Daughter", de Loretta Lynn, que morreu em outubro de 2022.



Quavo cantou "Without You", música que fez para Takeoff, seu companheiro na banda Migos.



Sheryl Crow, Mick Fleetwood e Bonnie Raitt subiram ao palco. Foram lembrados, ao longo da homenagem, nomes como Jeff Beck, Tom Verlaine e David Crosby.



O Grammy, maior premiação da música no mundo, já entregou estatuetas para Harry Styles, Bad Bunny e Kendrick Lamar até o momento.