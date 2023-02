Beyoncé se torna a artista com mais prêmios da história do Grammy

Beyoncé chegou a 31 gramofones (foto: Angela Weiss/AFP)

Beyoncé se tornou a artista mais premiada da história do Grammy na noite deste domingo (5). A cantora venceu duas categorias na cerimônia prévia, e outra já no evento principal, chegando a 31 gramofones e empatando com o maestro Georg Solti com o maior número de estatuetas da premiação em todos os tempos.Ela levou os prêmios nas categorias melhor gravação dance/eletrônica, pela música "Break my Soul", melhor performance de R&B tradicional, por "Plastic Off the Sofa", e melhor música de R&B, por "Cuff It". Se ganhar mais um prêmio na cerimônia principal, a cantora se isola na liderança dos maiores vitoriosos da história.Beyoncé chegou à 65ª edição do Grammy com nove indicações, sendo a artista com o maior número delas na premiação deste ano. Entre elas, a estrela pop concorre em três das quatro categorias principais - música, gravação e álbum do ano.Concorrendo com o álbum "Renaissance", em que faz uma ode à pista de dança, do house e techno aos afro beats e ao dancehall, ela já havia se tornado a pessoa com o maior número de indicações na história do Grammy - 88 no total, empatada com o marido, Jay-Z.Mas apesar dos números, Beyoncé só ganhou uma das 13 vezes em que concorreu às categorias principais, as que incluem todos os gêneros - em 2010, quando "Single Ladies (Put A Ring On It)" foi escolhida a música do ano. Mais tarde, esse cenário pode mudar para ela, se ganhar os prêmios mais prestigiados da noite.