Beyoncé como Brasil: perfil compara divas pop a seleções da Copa do Mundo

O autor da publicação relacionou divas pop aos principais paises que ameaçam a Seleção Brasileira ou são protagonistas nos jogos da Copa do Mundo (foto: Reprodução Redes Sociais)





A publicação conta com mais de 62,8 mil curtidas e 1,6 mil compartilhamentos na rede social.

O autor da publicação relacionou divas pop aos principais paises que ameaçam a Seleção Brasileira ou são protagonistas nos jogos da Copa do Mundo: Brasil, Alemanhã, Itália, Argentina, Espanha, Uruguai, Inglaterra, Colômbia, França, Portugal e Catar.

Nos comentários, usuáros do Twitter citaram outros países e compararam com cantoras. México com a Lana Del Rey, por exemplo.

BRASIL - BEYONCÉ: incontestavelmente a maior. As vezes não vai bem nos charts, mas desde o começo da carreira foi consistente, hoje mantém prestígio e influência sobre as novatas.

Veja como Marcus relacionou cada seleção com uma diva pop:

"incontestavelmente a maior. As vezes não vai bem nos charts, mas desde o começo da carreira foi consistente, hoje mantém prestígio e influência sobre as novatas". Alemanhã = Rihanna: "Uma das maiores! Sempre teve o Brasil como referência, mas já conseguiu hits maiores. Fez revolução no mercado com causas importantes. Comeback aguardado, mas o último foi abaixo do esperado, sendo barrado por alguém “méh”. (Lift Me Up por single da Taylor Swift)".

: "Uma exímia hitmaker… no passado. Hoje em dia não entra tão fácil nos charts e seu último single ficou OUT (não se classificou para Copa do Catar)" Argentina = Lady Gaga: "Ninguém nega o legado e o talento, mas os fãs juram que é a maior. Amam provocar os fãs do Brasil, mas os números não mentem. Teve um auge surreal no início da carreira, mas hj, apesar de conseguir ir bem nos charts, Alemanha e Itália ainda tem mais #1s"

"Apesar do nome conhecido, só se tornou mainstream por volta de 2010, quando conseguiu holofote mundial (Título na África do Sul x Kanye West VMA). Ofuscou o status da Itália (Katy) e hoje faz excelente números (goleada 7x0), mas não convence muitos." Uruguai = Madonna: "Unanimidade que ela é a pioneira. Primeira campeã, chocou várias vezes a mídia e conquistou feitos até hoje insuperáveis. Algumas já passaram seus números, mas todas a respeitam. Quando a Argentina surgiu muitos a compararam, mas hoje seguem em paz"

"Um nome respeitado, faz um bom trabalho, mas não surpreende, por supostamente não inovar. Apesar de fã, em um certo momento frustrou as expectativas do Brasil (quando quebrou a sequência de 2 vitórias do país em 58 e 62). Esperamos q não faça o mesmo de novo" Colômbia = Shakira: "Apesar do prestígio mundial e de muito esperada na Copa esse ano, pelas participações desde 2006, infelizmente não teremos a Colômbia no Catar"

Linda e chique. Não tem muito tempo que surgiu no mainstream, mas se consolidou, provando que não era de um álbum só. Todos estão atentos ao próximo lançamento pra ver se será #1" Holanda= Anitta: "surgiu como uma promessa e conquistou os Brasileiros (Anitta em 2013 e a Holanda em 2014). Muitos brasileiros torcem e fez um nome mundialmente, mas apesar de hit global e enorme fanbase, não conquistou prêmios sem votação popular, sempre ficando em #2"

"Apesar de um nome sempre na mídia, nunca conseguiu conquistar algo a nível mundial" Catar = Nicki Minaj: "Opulência, beleza e muita ostentação. Talento para produção e composição em tempo recorde, MAS CHEIA DE PROBLEMÁTICAS. Ofende várias minorias e direitos humanos e não aceita ser contrariada"

: "Vive ali entre as maiores. o nome é um sucesso no circuito alternativo (campeã Olímpica) e é aclamada pela crítica. Mas quando a gente compara e coloca em disputa com a galera mainstream, some um pouco" Bélgica = Lorde: "Fez muito barulho lá por 2013, 2014 como uma das melhores da geração. Mas com o passar dos anos está empolgando cada vez menos e janela do sucesso está se fechando"

