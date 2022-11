Novo hit? Internet elege música da Copa do Catar

Capa do vídeo 'Faz mais Brasil' (foto: Reprodução )

O 'hit da Copa do Mundo' do Catar é brasileiro e cantado por Gil Bala, pelo menos essa é a opinião mais compartilhada na internet. Tudo começou com um vídeo de um senhor sem camisa cantando uma música sobre o mundial. A composição caiu no gosto popular e foi remixada por outros Djs, como Atilakw e Timbu Fun, que deu origem à versão que viralizou nas redes.