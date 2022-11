Atores de Stranger Things torcem pela Argentina e irritam brasileiros

Atores de Stranger Things despertaram a fúria de brasileiros ao aparecerem com camisa da Argentina (foto: Reprodução/ Twitter)

Qual a maior traição para um fã brasileiro? Aparentemente, é torcer pela Argentina, com direito a foto com o uniforme da seleção, durante a Copa do Mundo. Pelo menos é o que aconteceu com os atores de Stranger Things.Nesse domingo (26/11), viralizou uma foto em que os intérpretes de Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink) e Will (Noah Schnapp) aparecem com a camisa dos nossos “hermanos”.





Quem não gostou nadinha desse apoio foram os fãs brasileiros da série da Netflix, que prometeram uma vingança: torcer pelo vilão Vecna (Jamie Campbell Bower) na próxima temporada da atração.Isso porque a próxima e última temporada promete um grande embate entre mocinhos e vilão em Stranger Things. E não é só isso: quando Jamie Campbell Bower esteve no Brasil, em julho deste ano, o ator agradou os fãs brasileiros indo ao jogo do São Paulo e cantando “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó, em um karaokê. Não teve jeito: tornou-se o queridinho do público no país.



Além do "apoio" ao vilão, os brasileiros encontraram até o monstro no meio da torcida brasileira. Veja algumas reações:

O vecna sempre esteve do lado certo

VECNA ESTA CONTROLANDO O TIME INIMIGO, ESTAMOS COM UMA GRANDE VANTAGEM