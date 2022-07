Stranger Things brasileiro: fãs encontram sósia do Mike, no Rio de Janeiro

Apesar de não se considerar parecido com o personagem de Finn Wolfhard, André Macedo chama a atenção pela semelhança (foto: Arquivo pessoal / Reprodução / Instagram)

Enquanto a Netflix não anuncia a data de lançamento da última temporada de Stranger Things, os fãs se divertem encontrando sósias dos personagens nas redes sociais. Desta vez, os amantes da série se divertem com o estudante André Macedo, o Mike brasileiro.

Natural do Rio de Janeiro, o garoto de 17 anos chama a atenção pela semelhança com o ator Finn Wolfhard, apesar de não se achar parecido com o astro da Netflix. O vídeo postado pelo amigo Caio Tavares, em que ele diz ter encontrado o Mike em uma festa junina, já tem mais de 170 mil likes no TikTok.

André conta que os amigos comentam sobre a semelhança desde o lançamento da primeira temporada da série, em 2016. Mas que, nos seis anos em que a série está no ar, em nenhum momento se achou parecido com o garoto de Hawkins. "Literalmente todo mundo que eu conheço fala que eu pareço, então devo parecer mesmo”, declara.

O garoto conta que no início não gostava da comparação, mas que, com o passar dos anos, acabou se acostumando com a brincadeira. Até que o amigo Caio resolveu fazer o vídeo. “Essa ideia aí foi o meu amigo que teve. Na verdade, ele só me gravou e publicou. Eu nem sequer tenho a rede social que ele publicou o vídeo, só fiquei sabendo que fez sucesso quando ele me contou”, ressalta.

Para ele, foi uma surpresa o vídeo ter feito sucesso e, agora, ele avalia se vai ou não investir na carreira de influencer.

Cinema e D&D

Aluno do terceiro ano do Ensino Médio, André tem mais semelhanças com o Mike do que a aparência física: um grupo fiel de amigos e a personalidade. Não é à toa que ele é o personagem favorito de André na série.

Além disso, ele ama jogar Dungeons & Dragons, ou simplesmente D&D, que é o jogo de RPG que os personagens de Stranger Things jogam.

No final de 2022, André pretende fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e, apesar de ainda não ter certeza do que quer cursar, pensa em seguir a carreira no cinema. Ele até já produziu alguns filmes de forma independente. Confira um dos trailers: