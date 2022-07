Master of Puppets, do Metallica, está em Stranger Things e quebra internet

A cena de Eddie tocando guitarra estava no material promocional dos novos episódios e causou ansiedade nos fãs (foto: Reprodução / Netflix)

Quem acessou as redes sociais hoje pôde se sentir num túnel do tempo. A banda Metallica e o hit Master of Puppets estão entre os assuntos mais comentados nesta sexta-feira (1/7) - graças a uma cena de Stranger Things, em que o personagem Eddie (Joseph Quinn) toca a música na guitarra.

Para os fãs do rock, foi um deleite ver a música de mais de oito minutos na série. Já os mais jovens puderam conhecer um dos maiores hits da história do rock.

Master of Puppets

Master of Puppets, ou mestre dos fantoches, em português, foi lançada em março de 1986, no álbum de mesmo nome, que é considerado o melhor da banda e um dos mais influentes da história do metal.

Com bases marcantes, riffs e solos matadores, a faixa contou com pelo menos três guitarras para sua gravação. Uma curiosidade: Master of Puppets foi a primeira canção em que o vocalista James Hetfield tocou um solo.

Mas não é apenas a melodia que conquistou o público. Master of Puppets tem uma letra poderosa, que fala sobre o controle exercido pelas drogas na mente do usuário, mais especificamente a cocaína. É como se o entorpecente, que é o mestre, tivesse uma voz própria, capaz de matar o indivíduo.

Já o fantoche é o usuário da droga, que insinua ter tido a experiência com o entorpecente em busca de crescimento. Mas que, agora que já está familiarizado com a substância, sabe que as promessas eram mentiras e se sente ridicularizado por isso. No entanto, ele ainda conta com a droga para fazê-lo se sentir melhor. Ou seja, ele compreende que o vício pode matá-lo, mas se sente impotente para mudar.

Sobre o Metallica

O Metallica foi formado em Los Angeles, Califórnia, em 1981. Tudo começou quando o baterista Lars Ulrich colocou um anúncio no jornal The Recycler, que dizia "Baterista à procura de outros músicos de metal para jam com Tygers of Pan Tang, Diamond Head e Iron Maiden". Os guitarristas James Hetfield e Hugh Tanner de Leather Charm responderam ao anúncio.

Na formação atual do Metallica, estão o bateristaLars Ulrich, o vocalista e guitarrista James Hetfield, o guitarrista Kirk Hammett e o baixista Robert Trujillo. Antes de chegarem à sua formação atual, a banda teve outros integrantes, sendo eles: Dave Mustaine (guitarra), Ron McGovney, Cliff Burton e Jason Newsted (baixo).

A banda é uma das mais reconhecidas no metal, trash metal e heavy metal. Além de Master of Puppets, o Metallica tem outros hits, como Nothing Else Matters, Enter Sanderman, The Unforgiven, Fade to Black e Whiskey in the Jair. Ao todo, o grupo tem 10 álbuns de estúdio e quatro ao vivo.

Show em BH

Show da banda Metallica agitou o público em BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)

No dia 12/5, o Metallica se apresentou, pela primeira vez na história, em Belo Horizonte. O show no Mineirão encerrou a turnê brasileira e durou quase duas horas, com público e banda muito animados.

Além de muito rock, o show teve um momento emocionante, em que o vocalista James Hetfield agradeceu a presença do público e abriu o coração, ao falar abertamente sobre os problemas com vício que enfrentou recentemente. “Se você está passando por um momento difícil, saiba que você não está sozinho”. Aplaudido, ele ainda recebeu o abraço dos colegas de banda no palco.