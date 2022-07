Separe 3h55 para assistir aos dois últimos episódios de "Stranger things"

Perguntas que ficaram no ar no "Volume 1" da quarta temporada de "Stranger things" devem ser respondidas nos dois capítulos finais, que a Netflix libera hoje (foto: NETFLIX/DIVULGAÇÃO)





A resposta para várias perguntas que ficaram no ar será dada a partir desta sexta-feira (1/7), quando os episódios oito e nove da quarta temporada de “Stranger things” serão lançados pela Netflix. Mas, para descobrir tudo o que acontece, serão necessárias muitas horas em frente à TV: o episódio oito tem 1h25 e o nove, quase 2h30.









One (Jamie Campbell Bower), o primeiro filho de Brenner, então um funcionário do laboratório, foi a grande surpresa do final do “Volume 1” do quarto ano da série. Descobrimos que o vilão Vecna, que vem matando brutalmente jovens em Hawkins, é, na verdade, One. Banido para o Mundo Invertido depois que ele massacrou as outras crianças, ele se tornou Vecna.

Vilão

O que deixa a primeira pergunta no ar: se ele esteve no Mundo Invertido todo esse tempo, deve estar relacionado de alguma forma com o Devorador de Mentes, o vilão das temporadas anteriores, não? Há ainda questões sobre Max (Sadie Sink) que, como vimos, é vulnerável ao feitiço de Vecna. O que poderá acontecer com ela?









Outra pergunta que vem sendo debatida entre os fãs é o que está acontecendo com Will Byers (Noah Schnapp). Personagem fundamental nas duas primeiras temporadas, ele está esquecido nesta. Há quem aposte que ele deverá sair do armário em breve.



Houve dicas ao longo da história de que Will é gay – e o último trailer do “Volume 2” mostra um abraço sincero entre ele e Mike (Finn Wolfhard), que poderia ser um trecho de alguma cena de revelação.





E, para quem quer saber mais de romance do que de mistério, resta saber se o ex-casal Steve (Joe Keery) e Nancy (Natalia Dyer), que protagonizou algumas das melhores sequências da temporada, vai voltar a ficar junto.



Olhares prolongados e ansiosos não faltaram até agora. E, como disse Eddie (Joseph Quinn), Nancy pulou no Lover's Lake para salvar Steve sem pensar um momento.

“STRANGER THINGS 4: VOLUME 2”

Os episódios 8 e 9 serão lançados nesta sexta (1/7), na Netflix