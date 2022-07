Stranger Things: sósia brasileiro de Dustin viraliza nas redes sociais

Quem é quem? À esquerda, Mateus Aquino. À direita, o ator Gaten Matarazzo. Semelhança impressiona (foto: Reprodução / Instagram)

Já imaginou se hospedar em um hotel e ser atendido pelo Dustin de Stranger Things? É o que pode acontecer se você resolver ir para Santos, no litoral de São Paulo. Isso porque Mateus Aquino, de 19 anos, chama a atenção pela semelhança com o personagem de Gaten Matarazzo.

Apesar de trabalhar em um hotel, ele resolveu apostar na carreira de influenciador explorando, justamente, a semelhança física com o garoto de Hawkins. Mateus conta que, desde o lançamento da primeira temporada, as pessoas comentam que ele se parece com o ator.“Desde o começo da série que os amigos falam da semelhança, justamente por causa da displasia cleidocraniana [uma disfunção genética nos ossos que afeta principalmente a clavícula e a face], que nós dois temos. Meus amigos sabiam e sempre comentavam disso na escola, nos lugares que eu ia, na internet”, conta.

Com o lançamento da nova temporada, ele e a irmã, Giovanna Aquino, resolveram apostar em algo que pudesse trazer fama para o rapaz. “A gente sabia que tinha que fazer alguma coisa e o pessoal fala que eu pareço muito com ele, isso é raro, diferente. Então, ela falou que ia fazer um vídeo, eu dei umas ideias e ela fez. E viralizou. Depois, eu comecei a fazer uns conteúdos também para tentar engajar e, até agora, está dando certo”, revela.

Mas, mesmo que eles já quisessem dar o que falar nas redes sociais, o sucesso foi maior que o esperado: Mateus já tem mais de 200 mil seguidores e 4,5 milhões de curtidas no TikTok. Além de chamar a atenção dos internautas, o Dustin brasileiro também despertou a curiosidade das marcas e está sendo procurado para trabalhos publicitários.



“Já trabalho em um hotel aqui em Santos e agora estão aparecendo outras oportunidades também de parcerias. Por enquanto, estou avaliando para ver se vai dar certo, mas espero que dê. Porque, na internet, você pode ir longe, se fizer tudo direitinho e tem que dar um pouco de sorte. E eu quero seguir isso, é mais fácil do que trabalhar no hotel”, brinca.

Além da semelhança física, Mateus conta que também tem o senso de humor bem parecido com o do personagem. “Eu sou muito tímido em frente às câmeras, mas fora delas, eu sou maluco da cabeça. O pessoal fala que eu sou engraçado e eu tento mostrar isso na internet. É que leva um tempo até você perder a timidez”.

Em busca do reconhecimento da Netflix

O sucesso é tão grande que até a Netflix reconheceu a semelhança e comentou no vídeo de Mateus. “Foi um baque, né? Mas eles só comentaram, não me chamaram ainda”, afirma, contando que sonha em conhecer o elenco. “ Seria muito legal conhecer o Gaten e os outros atores da série. Tenho a expectativa de, um dia, ir em um evento que tenha aqui no Brasil, seria muito legal, mas é muito distante esse sonho”, relata.

Ele destaca, ainda, que ficou com vontade de ter ido para São Paulo, onde os atores que interpretam o Eddie (Joseph Quinn) e o Vecna (Jamie Campbell Bower) na quarta temporada de Stranger Things estiveram nesta semana. “Perderam a oportunidade de me chamar”, brinca.

Fã assumido da série, Mateus conta o que achou dos novos episódios, lançados em maio e no último dia 1º ,e, claro, da participação do personagem de Gaten Matarazzo na história: “Nesta temporada, o Dustin foi muito importante. Talvez o mais importante, depois da Eleven e do Vecna. Tirando eles, acho que o Dustin e o Eddie foram os principais desta temporada porque a participação deles foi muito importante, né? O Eddie que se sacrificou e salvou o Dustin. Foi a melhor temporada dele, mostraram o quanto ele é inteligente e útil para os amigos. Foi muito legal”, avalia.