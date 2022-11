Músicas da Copa do Mundo: relembre hits da competição mundial

A música 'Waka waka', da cantora Shakira, foi considerada o maior hit da Copa do Mundo pela internet (foto: Reprodução YouTube)





O cantor Davido e a dupla Trinidad Cardona cantam a música tema da Copa do Mundo 2022, que é sediada no Catar . ‘Light the sky’, de Balqees e Nora Fatechi, também faz parte da trilha oficial da edição do mundial deste ano.





Mas, outras canções antigas voltaram às playlists de torcedores com a proximidade do início da competição. O que é o caso de ‘Waka waka’ da Shakira, lançada em 2010 para a Copa do Mundo.

A internet entrou em guerra para descobrir qual é a melhor música da Copa do Mundo ou canção que é relacionada a competição mundial. Uma publicação elegeu ‘Waka waka’ como a favorita, mas elogiou o trecho de Jennifer Lopez em ‘We are the one’ como “lendário”.

eu sei que nenhuma música da copa vai superar waka waka mas esse verso da jennifer lopez em we are one é tão lendário pic.twitter.com/kuHtAZLueM %u2014 rapha (@raphaelviicente) November 7, 2022

“Vamos hablar um negócio sério aqui, depois da copa de 2014 não teve mais nenhum hit né? Tanto a de 2018 quanto a de agora tá tão flopado em questão dessas músicas que eram tão legais”, escreveu um perfil.





Relembre as músicas oficiais das copas do mundo e as canções relacionadas:





2022

A música oficial da Copa do Mundo do Catar é "Light the Sky", de Balqees e Nora Fatechi. A canção 'Hayya hayya (Better together)', do Davido, também foi divulgada pela competição mundial.





As influenciadoras brasileiras Vanessa Lopes e Gabily lançaram uma música especial para a Copa do Mundo. "Chapadinha na gaveta" viralizou nas redes sociais, mas recebeu críticas de uma parte do público que não gostou da música.

2018

A música oficial da Copa do Mundo de 2018 foi ‘Live it up’, do Nicky Jam, Will Smith e Era Istref. A canção não caiu no gosto popular. Mas, artistas brasileiros não ficaram de fora da competição de melhores músicas do mundial.





A Mc Loma e Gêmeas lacração lançaram ‘Disputa do bumbum’ com um clipe temático. ‘Papum’, do Kevinho, conquistou o Brasil e tocou até fora da Copa do Mundo.





2014

A Copa do Mundo de 2014 foi no Brasil e os artistas do país não poderiam deixar de lançar músicas para comemorar a competição e torcer para a seleção brasileira.





‘We are one’, de Jennifer Lopez, Claudia Leitte e Pitbull, foi a faixa oficial da edição do mundial. Após o sucesso de ‘Waka waka’, Shakira lançou ‘La la la’ ao lado de Carlinhos Brown









Mas, a música que se eternizou no Brasil foi ‘País do futebol’, do MC Guimê. A canção voltou a viralizar nas redes sociais com a proximidade da copa do mundo deste ano.





2010

‘Waka waka’, da Shakira, foi um marco entre as músicas da copa. Além de conquistar o mundo e tocar sem parar nas rádios, a canção não saiu das playlists dos torcedores e volta em todas as copas desde o seu lançamento.



A música era 'Wavin' Flag', cantada originalmente por K'naan, em parceria com a Coca-Cola. A canção teve versões em várias línguas. No Brasil, o Skank gravou a versão da música.





‘Uma partida de futebol’, do Skank, foi lançada em 2007, mas bomba em tempo de Copa do Mundo.





2006

‘Hips don’t lie’, cantada por Shakira, foi o momento na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2006. A apresentação contribuiu para que a música se tornasse atemporal e um dos clássicos da música latina e das canções temáticas do mundial.





A canção oficial era ‘The time of our lives’, de Tony Braxton e II Divo, que é uma balada emocionante.





2002

A norte-americana Anastacia foi escolhida para cantar a música tema, que é “Boom”. A canção é um pop típico do início dos anos 2000.





A Copa do Mundo de 2002 marcou a vitória do Brasil pela quinta vez.





1998

O cantor Ricky Martin lançou a música ‘La copa de la vida’ para a Copa do Mundo de 1998. A canção ganhou uma versão em inglês também.

A Copa do Mundo acolhe pessoas de vários países e espalha cultura. As músicas especiais da época são um toque a mais para os torcedores e aumentam a sensação de união.