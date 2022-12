Shakira elogia 'Waka Waka na Maré' e convida influencer para show no Brasil

"This is so good. Adorei! Muito legal!", publicou Shakira em seu perfil no twitter (foto: Reprodução/Redes sociais ) Um remix brasileiro para a música “Waka Waka” chegou até a cantora Shakira, voz da canção original, que fez sucesso na Copa de 2010, disputada na África do Sul. A colombiana interagiu com o influenciador responsável pelo vídeo e elogiou a nova versão.





Com a interação, a autora do hit original , convidou o influenciador da Maré para dançar em um dos seus próximos shows, quando for para o Brasil.





“Eu também estou muito feliz de te ver tão emocionado! Você vai ter que dançar comigo na minha próxima apresentação no Brasil!, respondeu a cantora.

E eu também estou muito feliz de te ver tão emocionado! Você vai ter que dançar com migo na minha próxima apresentação no Brazil!!!!! %u2764%uFE0F https://t.co/CuDrHZ6AFC %u2014 Shakira (@shakira) December 6, 2022

Waka Waka na Maré

Em clima de Copa do Mundo, moradores da Favela da Maré, no Rio de Janeiro, mostram a essência das comunidades brasileiras. Competição de passinho, com mix no ritmo do funk, em um cenário repleto de verde amarelo e uma estética BrasilCore embalam a torcida pela Seleção Brasileira no Mundial do Catar. A iniciativa do influenciador Raphael Vicente viralizou nas redes sociais.