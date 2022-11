Moradores da Favela da Maré viralizam ao dançar pela Seleção Brasileira

Com muita animação, os moradores da Favela da Maré torcem pelo hexa (foto: Reprodução / Twitter)

O clima da Copa do Mundo do Catar tomou conta dos moradores da Favela da Maré, no Rio de Janeiro. Em um vídeo publicado no Twitter pelo influenciador Raphael Vicente, eles “entregam tudo” fazendo uma coreografia vestindo as cores da Seleção Brasileira.





chegou a copa na Maré e esse é um dos melhores clipes que vocês vão ver pic.twitter.com/KSjUybIeCO %u2014 rapha (@raphaelviicente) November 28, 2022





Ao som de um remix de “Waka Waka”, lançada por Shakira para a Copa de 2010, o vídeo começa com dois grupos fazendo uma competição de passinho. Em seguida, uma turma aparece dançando, enquanto outra toca tambores e demais instrumentos musicais.



Nas imagens, também é possível ver a decoração do local, com uma bandeira do Brasil pintada no chão e várias bandeirinhas penduradas em verde e amarelo. No final do vídeo, uma moradora fala para a câmera: “Rumo ao hexa! Pode arrasar, Brasil”.





Com tanta animação e muito talento para a dança, os participantes receberam muitos elogios. “Esse vídeo conseguiu, depois de quatro anos de angústia e ódio ao verde amarelo, me deixar feliz, pertencida e amada com as cores do meu país”, comentou um internauta.“Maravilhoso! E tem conceito! Pessoal de azul de um lado e o pessoal de verde e amarelo no outro na batalha de dança. Chega o menino do futebol com a bola e une todo mundo em celebração. O HEXA VEM!!”, elogiou outro perfil. O fã clube oficial de Shakira no Brasil elogiou a performance. “Nós amamos demais. Parabéns por essa enorme produção! Esperamos que a Shakira consiga ver”, disse.