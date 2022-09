Jô Soares voltará à TV com material inédito comentando a Copa do Mundo

(foto: TV Globo/Zé Paulo Cardeal)

O apresentador, comediante e multiartista Jô Soares continuará aparecendo na TV mesmo um mês após sua morte. Mesmo com a saúde mais frágil, o artista se manteve produtivo, escrevendo um livro, arquitetando a direção de uma peça e gravando entrevistas e depoimentos.





À época, o Brasil goleou o México e empatou com a Iugoslávia na fase de grupos, e a seleção deixou o estádio acreditando ter sido eliminada. Os jogadores não sabiam como funcionava o regulamento, e aos 16 anos, Jô foi um dos poucos brasileiros a ir esperar o grupo na porta do hotel sem entender o motivo do desânimo.





"Eu me lembro do time todo dentro do ônibus chorando. Eu e o Ricardo Ascar, que era um amigo que estava lá comigo, perguntávamos: 'Vocês estão chorando por quê? Nos classificamos'. E eles diziam: 'Ah, garotos, vão embora'", lembra.





Apresentado por André Rizek, Paulo Vinícius Coelho e Paulo César Vasconcelos relembra acontecimentos de Copas clássicas. Na disputa de 1954, o Brasil foi eliminado nas quartas de final e a Alemanha foi a campeã após vencer a Hungria num placar de 3 a 2.