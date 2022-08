Todo mundo amava o Jô

A inteligência, a disposição para o diálogo e a cortesia nos modos de Jô Soares foram as características do apresentador mais lembradas por seus admiradores famosos (foto: Moacyr dos Santos/Divulgação)



"Eu tive a honra de conhecer e conviver com esse jornalista e humorista tão talentoso e querido de todos nós. Hoje o dia amanheceu mais sem graça. Vá em paz meu amigo!"



Ana Maria Braga, apresentadora





“Jô era um grande amigo, inteligente, perspicaz, bem-humorado e que adorava uma boa conversa. Acordo muito triste com a notícia de que essa grande estrela nos deixou”



Pelé, ex-jogador de futebol





“Jô Soares, meu querido amigo, o Brasil chora sua falta. Morre muito de nós quando um amigo se vai. Conheci Jô quando ele trabalhava na produção do mítico Silveira Sampaio. Eu com 16 pra 17 anos e ele em torno de 24. Andei muito na garupa de sua Harley branca. Ele amava história em quadrinhos. Fiz um curso com ele. Muitas andanças, muitas histórias. Adeus, Jô. Fica em paz, meu amigo”



Toquinho, cantor e compositor





“Sentirei falta dos conselhos, das risadas, dos abraços, dos papos sobre política, sobre a história da TV, sobre a vida. Te amo, gordoto! Pra sempre”



Monica Iozzi, atriz e apresentadora





“Esses dias, eu pensei muito em você… vi que seu celular não era o mesmo… mandei mensagem por direct (mas era uma página de fã). Acho que era meu anjo da guarda pedindo pra te dizer que eu adoro você, e que estava aqui se precisasse de algo… não consegui, mas agora fica uma saudade grande e a vontade enorme de um abraço que eu não te dei”



Xuxa, apresentadora





“Que tristeza acordar sem você, Jô. Você talvez, só agora, entenda o quanto você era uma referência pra mim, apesar de ter te dito muitas vezes. Você mudou muitas e muitas vidas. Eu desmarquei seis vezes a ida ao seu programa porque tinha pânico de ir e não ser bom. Porque ‘Ir ao Jô’, pra mim, era sentir que tinha dado certo. Aí você me ligou e disse: ‘Você não gosta de mim? Por favor, venha. Quero te conhecer’. E você foi o que você é: um gênio, generoso. Gentil. Engraçado. Brilhante. Jô, o que eu quero ser hoje só existe porque eu vi você sendo. Eu te amo muito. Te agradeço. Beijos repletos de um amor e admiração gigantescos. Te amamos”



Tatá Werneck, atriz e apresentadora





“Obrigado por ter me dado a chance pra perceber que fazer rir é a melhor coisa do mundo. Mas hoje vai ser difícil… Um beijo do gordo”



Fábio Porchat, humorista





“Meu amado amigo, diretor, conselheiro, vizinho, que tristeza… Você sempre foi cercado de amor e sempre será assim! Vou seguir te aplaudindo e, através de suas obras, aprendendo com você!”



Adriane Galisteu, apresentadora





“Admirava demais o Jô. Ele fazia parte das nossas vidas… da vida de nossas famílias. Seu talento atravessou gerações. Era um profissional incrível: humorista, escritor, diretor, apresentador. Obrigada pelas risadas, Jô"



Patrícia Poeta, jornalista e apresentadora





"Acho que ele sempre soube o quanto eu gostava dele, queria que soubesse mais. Obrigada, querido, por ser tão parceiro e querido em todas as entrevistas. Obrigada pelo respeito e por me ensinar tanto”



Lilia Cabral, atriz





“O Brasil perdeu hoje um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série. Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares, obrigada por tanto!”



Zélia Duncan, cantora e compositora





“Foi uma honra te conhecer, ser entrevistado, bater papo e sentir de perto toda essa genialidade e educação. Obrigado por tanto carinho de sempre e continuarei assistindo as grandes entrevistas que você nos deixa”



Thiaguinho, cantor e compositor





“Tive o privilégio de ser entrevistado por ele várias vezes. Um dos maiores artistas do Brasil, Jô Soares tinha uma inteligência de fazer inveja. Sagaz, impetuoso e um humor com uma dose de fineza imensa! Culto, poliglota. Estar ao seu lado era certeza de um aprendizado imenso. Vai deixar um vazio no humor e na arte”



Zezé Di Camargo, cantor e compositor





“Jô querido, você não só alegrou e divertiu o Brasil, você iluminou e educou pelo humor milhões de brasileiros. Com sua inteligência e humanismo você jogou luz sobre valores importantes - desmoralizando preconceitos e defendendo a democracia. Você representa o artista completo que usa seus dons e esforços para alegrar, divertir, emocionar e esclarecer o público que teve a sorte de te ver. Beijo no gordo!”



Nelson Motta, crítico e produtor musical





“A importância dessa presença constante, que costurou minha infância, minha adolescência, meus universos todos, nem sei se tenho a competência de mensurar neste momento. Eu só peço que ele descanse em luz, na certeza de que a sua dedicação, sagacidade e inteligência fizeram parte – e diferença – nos universos tantos desse país”



Maria Rita, cantora e compositora





“Descanse em paz, Jô! Obrigado por tudo!”



Zeca Pagodinho, cantor e compositor





“Jô foi um dos grandes comunicadores do Brasil. Jornalista, humorista, escritor, apresentador, era também um apaixonado por música. Estive muitas vezes em seus programas e nossa relação era de carinho e admiração. Fica aqui a nossa homenagem a ele”



João Bosco, cantor e compositor





“Em 2011, o Jô Soares me entrevistou. Pela primeira vez vim a público no feminino. Beijo-Jô”



Laerte Coutinho, cartunista





“Uma das poucas pessoas que conheci que me fazia sorrir de forma muito natural com seu jeito, sua empatia e seu dom excepcional! Foram poucas as oportunidades que tive ao seu lado, mas foram muito intensas! Muito obrigado Jô, pelas experiências incríveis e por tantos sorrisos! Você nos deixa um grande legado! Um ensinamento maravilhoso: Que vale a pena viver, vale a pena sorrir! Que sorrindo a vida se torna mais leve”



Daniel, cantor





“Gênio, gente boa, profissional. Jô Soares é o cara e sempre será! Aqui ficam eternas lembranças e todas as suas magníficas obras”



Lexa, cantora





“Dia triste. Jô inesquecível, Jô que acompanhei desde pequena, com o genial 'Viva o Gordo', mais tarde tive a honra de sentar no seu concorrido sofá e me divertir com esse ser humano tão especial, inteligente e afetuoso”



Ana Carolina, cantora





“Ícone, de uma grandeza artística ímpar! Descanse em paz”



Aline Borges, atriz





“Jô era um exemplo de inteligência e humor. Foi sempre um lorde, gentil e generoso comigo. Conversar com ele (em on ou em off) era um prazer e uma alegria. Vai morar nas minhas melhores memórias e no meu coração. Obrigada, Jô querido! Vou sentir saudades de tricotar com você!”



Marisa Monte, cantora e compositora





“Jô Soares foi mestre, foi genial, foi único e eu ainda sonhava que ele voltasse pra TV porque ele fazia muita falta. Agora resta a saudade e a gratidão por tudo que ele fez e foi. Jô Soares, igual a você não há e não vai nunca existir. Descanse em paz, e que presentão o céu está recebendo. Meu carinho a todos os familiares”



Camila Camargo, atriz





“Uma grande tristeza. O ator, diretor, escritor, humorista e brilhante Jô Soares nos deixou nesta manhã aos 84 anos. Seus personagens marcaram nossas vidas e o Brasil aprendeu muito com sua inteligência. Meus sentimentos aos familiares e amigos”



Simone Tebet (MDB), senadora e candidata a presidente da República





“O Brasil perde Jô Soares, um dos maiores comunicadores de nossos tempos. Jô foi apresentador, humorista, diretor, escritor de livros e dramaturgo. Sua trajetória é parte da cultura brasileira. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos, colegas e fãs”



Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado





“Jô Soares foi um dos atores, autores, comediantes e entrevistadores mais talentosos da história do Brasil. Seus talentos e atividades eram tantos que desafiam categorias. Uma pessoa generosa que por anos conduziu entrevistas que foram um importante espaço de debate para o país”



Lula (PT), candidato a presidente da República





“Em nome do Supremo Tribunal Federal, lamento a morte do humorista, ator, jornalista e intelectual Jô Soares. Grande nome da televisão brasileira, deixará uma marca eterna na cultura do nosso país. Desejo conforto aos amigos e familiares”



Luiz Fux, presidente do STF





“Jô Soares foi um dos símbolos da minha primeira juventude, com seu humor inteligente. Depois, tornou-se um culto e espirituoso entrevistador. Um dos grandes do nosso tempo. Fará imensa falta. Abraço afetuoso na família”



Luís Roberto Barroso, ministro do STF





“Independentemente de preferências ideológicas, Jô Soares foi uma grande personalidade brasileira que conquistou a todos com seu modo cômico de discutir assuntos profundos. Que Deus conforte a família e o acolha com a cordialidade que o próprio Jô recebia a todos. Jô sempre fez bom uso do seu direito de livre expressão”



Jair Bolsonaro (PL), presidente da República e candidato à reeleição





“Jô Soares usou o bom humor para abordar temas nem sempre agradáveis. Um grande comediante, apresentador e, sobretudo, defensor da democracia. Ele fará falta nesses tempos sombrios”



Humberto Costa (PT-PE), senador





“Hoje perdemos uma das mais ilustres personalidades brasileiras: José Eugênio Soares. Jô Soares nos deixa um legado de devoção à literatura, ao teatro, à música e ao entretenimento”



Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente da República





“O Brasil perdeu um de seus grandes talentos: Jô Soares. Ele criou personagens divertidos e bordões memoráveis. Impossível esquecer! Que Deus o tenha e conforte o coração de todos!”



Flavio Bolsonaro (PL-RJ), senador





“É com tristeza que recebo a notícia da passagem de Jô Soares. Escritor notável, humorista brilhante e um entrevistador sensível, Jô foi um artista e intelectual de grande dimensão. Quando eu estava sob intenso ataque da mídia e dos adversários políticos, pouco antes do processo de impeachment, em abril de 2016, ele abriu seu programa para me entrevistar. Foi uma conversa respeitosa e muito importante. Jô foi a única voz dentro da Globo disposta a me ouvir naquele momento. E disso eu não me esqueço”



Dilma Rousseff (PT), ex-presidente da República





“A partida do amigo Jô Soares, neste momento em que o bom humor e a gentileza fazem tanta falta no nosso cotidiano, é a perda de uma referência positiva para muitas gerações. Mas Jô deixa também o exemplo de um homem curioso, sempre disposto a aprender, generoso e apaixonado pela vida. Para seus fãs e amigos, ficam as lembranças de uma coleção interminável de risos e momentos inesquecíveis”



Dias Toffoli, ministro do STF





“O Brasil amanheceu muito triste, com menos motivo para rir e menos ágil no pensar. Perdemos Jô Soares, uma das nossas maiores referências de inteligência, talento e humor. Descanse em paz querido Jô e receba, de todos nós, aquele carinhoso e agradecido beijo bem gordo”



Ciro Gomes (PDT), candidato a presidente da República





“O Brasil perdeu hoje um artista multifacetado, de talento reconhecido, que conquistou o público e marcou seu tempo.

Meus sentimentos aos familiares e amigos”



Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados