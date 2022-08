Relembre 5 personagens marcantes de Jô Soares na TV; veja fotos

Apresentador Jô Soares, durante cena do seu programa Viva o Gordo (foto: ARQUIVO CB/DIVULGAÇÃO)



O ator, humorista, apresentador e escritor Jô Soares, que morreu aos 84 anos na madrugada desta sexta-feira (5/8), colecionou diversos personagens que marcaram os quase 60 anos em que atuou na televisão.









Com Reizinho, Jô Soraes discutia as relações de poder (foto: ARQUIVO GRUPO GLOBO)

Entre os principais, pode-se destacar exemplos como O Reizinho, um monarca indeciso que contava com a ajuda da corte para as decisões do reino. Atuando de joelhos, o sucesso do personagem fez com que 'Sois reis, sois reis' virasse um bordão no país.









Capitão Gay discutia a homofobia e o herói defendia as minorias (foto: ARQUIVO GRUPO GLOBO)

Jô também criou o super-herói Capitão Gay, que defendia os fracos e oprimidos, e fez com que o jingle do astro ficasse nas mentes dos telespectadores: 'Ele é o defensor das minorias/ E é sempre contra as tiranias/ É um avião, um passarinho sem rabicho?/ Ou se parece mais com outro bicho?/ É o Capitão gay/ Gay, gay/ Capitão Gay'.









Etarismo já era discutido com a personagem Vovó Naná (foto: ARQUIVO GRUPO GLOBO)

Com Zezinho, o telespectador que aparecia no fim de cada edição debochando do programa, ele conseguiu antecipar uma tendência atual do humor feita por Marcelo Adnet, Tatá Werneck e Fábio Porchat.









Personagem Zezinho questionava o humor machista (foto: ARQUIVO GRUPO GLOBO)

Com Vovó Naná, uma velha corcunda e meio surda que sonhava com uma vaga na televisão, Jô abordou o etarismo ao sugerir uma personagem idosa como destaque TV.









Coronel Pantoja, um fazendeiro do interior que odiava o vizinho Coronel Bezerra (foto: ARQUIVO GRUPO GLOBO)

E Coronel Pantoja, um fazendeiro do interior que odiava o vizinho Coronel Bezerra, interpretado por Chico Anysio, mas fingiam ser vizinhos cordiais durante conversas na varanda.