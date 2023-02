Anitta comemora sucesso dos 'Ensaios' e comenta derrota no Grammy

Anitta encerrou os 'Ensaios' pré-Carnaval nesse fim de semana (foto: Julia Bandeira (@juliabandeiraph)) Estado de Minas, a artista fez um balanço sobre essa agenda e, em coletiva de imprensa, ela também comentou sobre sua derrota no Grammy, após indicação como “Artista Revelação”. Anitta encerra mais uma temporada de seu projeto dos “Ensaios” de pré-Carnaval nesse fim de semana, com shows em São Paulo (11/2) e Curitiba (12/2). Foram, ao todo, sete cidades e nove apresentações recheadas de convidados especiais. Ao, a artista fez um balanço sobre essa agenda e, em coletiva de imprensa, ela também comentou sobre sua derrota no Grammy, após indicação como “Artista Revelação”.









Como no Carnaval deste ano, Anitta elegeu o tema “Guerreiras” para suas fantasias, como forma de homenagear mulheres fortes e inspiradoras, no evento de São Paulo ela usou uma fantasia que fazia referência à Luz Del Fuego. Ícone brasileiro da libertação sexual feminina, além de escritora, atriz e dançarina, Luz Del Fuego (nascida Dora Vivacqua) viveu entre 1917 e 1967, ficando marcada em nossa história por dar voz a questões feministas, de liberdade de expressão e dos preconceitos sociais.





Ela optou por seguir carreira artística em 1942, quando adotou o codinome pelo qual ficou conhecida, alcançando sucesso de público, mas acabando por ser vista como uma ameaça aos “bons costumes”. Foi a primeira atriz brasileira a aparecer nua no palco, além de um símbolo da intelectualidade feminina – não por acaso, Anitta exibiu o look no mesmo dia em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência.





Responsável por todos os looks do projeto carnavalesco de Anitta, a estilista e diretora criativa Clara Lima explica: “Criei um mix entre a personalidade da Anitta e as características que contam a história dessa figura transgressora libertária que é a Luz Del Fuego. Usei o jabour em couro prateado para representar as cobras que ela usava em suas apresentações, e aviamentos de cristais e de metal com o intuito de trazer o status de uma guerreira para essa artista feminista tão revolucionária”.

(foto: Julia Bandeira (@juliabandeiraph))

Agora, a cantora se prepara para o "Bloco da Anitta", que passará por Salvador, dia 17, e pelo Rio de Janeiro, dia 25.





Entrevista com Anitta

Momento favorito dos ‘Ensaios’?

“Tem várias músicas que as pessoas curtem, como ‘Rave de Favela’. As pessoas pulam muito e eu amo quando fica aquele mar de gente pulando, é muito bom.”





Look favorito dos ‘Ensaios’?

“Eu acho que Maria Bonita foi bem lindo (usou no show de Recife). Mas vai vir um aí, porque a gente continua. Do bloco de Salvador a galera vai ficar bem chocada.”





Quais são as expectativas para o Carnaval?

“Eu acho que vai ser muito bom, estou animadíssima. Tem um monte de amigo meu vindo de fora do Brasil e acho que vai ser super legal, estou animada de voltar finalmente.”





Por que os ‘Ensaios’ passaram por sete cidades, mas Belo Horizonte ficou de fora?

“A gente acabou a temporada agora, mas na próxima a gente vai para lá. Vamos intercalando, tanto os lugares quanto as participações dependem muito da agenda, da data, do lugar.”





Qual balanço você faz dos ‘Ensaios’ após esta temporada?

“Foi maravilhoso, só resultado incrível e que a gente não imaginava. Parece que está virando um festival porque cada hora vem mais gente. Todos os artistas querem participar, mas esses convidados ficaram mais pela data mesmo. A gente convidou todo mundo, mas ainda tenho o sonho de ter a Joelma no Ensaio, seria bem legal.”





Você tem alguma exigência de figurino para estes shows?

“Eu tenho que passar para tênis durante o show porque é muito tempo e eu não aguento. E acho também que eu preciso ficar bem livre para dançar e me mexer, é importante.”





Nos seus shows, como você nota a diferença entre o público do Brasil e do exterior?

“Eu acho que aqui a galera é bem mais calorosa, se divertem muito. Talvez por já me verem mais, né? Lá fora a galera não está tão acostumada e eles costumam assistir o show assim (sem movimento) ou com o celular, é engraçado também.”





O que esperar de Anitta em 2023?

“Eu acho que esse ano vou me jogar em coisas novas, diferentes das coisas que fiz das outras vezes. Quero descansar bastante, estou precisando (risos). Vim aqui hoje cochilando na van, mas chega no palco eu acordo.”





Grammy continua sendo um sonho ou é consequência do seu trabalho?

“Consequência! Nunca foi um sonho, nunca imaginei estar lá - não estou falando que é ruim, é maravilhoso - mas não é uma coisa que eu fico almejando. Quando acontece eu fico feliz, mas não é algo que eu trabalho pensando nisso. Eu trabalho pensando em gostar do que eu estou fazendo, em me divertir e vai rolando as consequências.”





Houve algum momento do Grammy que as câmeras não filmaram, mas foi marcante para você?

Teve vários momentos incríveis que amei e eu nem estava acreditando que estava acontecendo. Pessoas falando comigo e eu nem acreditei que me conheciam, fiquei super feliz.





Alguns fãs ficaram insatisfeitos com a derrota para Samara Joy como “Artista Revelação” e foram às redes sociais dela para atacá-la. Está na hora de dar uma bronca em seu público por isso?

“Os meus fãs mesmo, eu sei que eles não fazem isso. Tem uma galera que gosta de sabotar um pouco meu trabalho e fazer parecer que os meus fãs fazem essas coisas. A gente já está de olho nessa galera faz um tempinho, pessoas que estão disfarçadas dos meus fãs para fazerem coisas que eu não estou de acordo. Os meus fãs mesmo sabem que eu acabo com a raça de cada um se fazem um negócio desse com os outros. Se eles não gostam que façam comigo, não é para fazer com os outros.”