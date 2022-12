Pelé: Anitta, Viola Davis e outros famosos lamentam morte do Rei

Cantora Anitta postou homenagem a Edson Arantes do Nascimento que morreu nesta quinta-feira (29/12) devido a um câncer (foto: Reprodução/Instagram)

A morte de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, nesta quinta-feira (29/12), após uma longa batalha contra um câncer, comoveu não apenas clubes e atletas. Grandes nomes da música e do cinema também prestaram homenagens ao "Rei do Futebol" em suas redes sociais.





A cantora Anitta publicou uma foto do atleta em seus stories no Instagram, acompanhada do texto "Descanse em paz, Rei Pelé". Postagem muito similar foi feita por Ludmilla, que também homenageou o ex-jogador. Já Chico Buarque postou um vídeo de um encontro entre eles.As postagens não ficaram restritas aos brasileiros. O diretor americano Spike Lee escreveu "descanse no paraíso, Pelé". Já a atriz Viola Davis se solidarizou com a dor dos familiares.

O ator espanhol Antonio Banderas afirmou que hoje é "um dia triste para os amantes do futebol".



O jazzista camaronês Richard Bona postou uma imagem de Pelé e lamentou que "o REI se foi...".

O ator e ex-jogador francês Eric Cantona também prestou suas condolências pela morte de Pelé. Ele postou uma foto dos dois em um evento do New York Cosmos, clube dos Estados Unidos em que o brasileiro jogou no final da carreira, e no qual o ator foi diretor de futebol.