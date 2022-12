Bolsonaro lamenta morte de Pelé e presta homenagem em suas redes sociais

- Com pesar o passamento de um homem, que pelo futebol, levou o nome do Brasil para o mundo. Transformou o futebol em arte e alegria.



O presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou a morte de Pelé, o Rei do Futebol, nesta quinta-feira (29/12). O chefe do Executivo publicou, em seu twitter, uma fotografia do ex-jogador segurando uma camisa do Santos autografada que foi enviada de presente a Bolsonaro.“Com pesar o passamento de um homem, que pelo futebol, levou o nome do Brasil para o mundo. Transformou o futebol em arte e alegria. Que Deus conforte sua família e que o acolha na sua infinita misericórdia”, disse o presidente.

Edson Arantes do Nascimento, maior jogador de todos os tempos, estava internado desde 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência de uma infecção respiratória. Mas a saúde do ‘Atleta do Século XX’ já vinha muito debilitada desde 2021 após o diagnóstico de câncer no cólon.O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também lamentou a morte de Pelé. Em suas redes sociais, o político relembrou momentos em que viu o ex-jogador atuar. "Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol", disse.