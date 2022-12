Morte de Pelé: as mensagens de políticos em homenagem ao Rei do Futebol

Rei do Futebol, Pelé morreu nesta quinta-feira, em São Paulo (foto: Gabriel BOUYS / AFP)

Minas perde um dos seus filhos mais ilustres, o Brasil, o seu maior camisa 10, e o mundo, o Rei do futebol. De Três Corações, o Atleta do Século. Em nossas memórias ficarão as vitórias e alegrias que proporcionou aos brasileiros e amantes do esporte. Obrigado Pelé! %u2014 Zema 30 (@RomeuZema) December 29, 2022

O Brasil perde hoje um dos maiores ídolos e símbolos de sua história. Pelé deu muitas alegrias ao nosso País, foi o exemplo maior do futebol arte, e merece nosso reconhecimento e respeito! Nossa eterna reverência ao Rei do futebol! Descanse em paz! %u2014 Fuad Noman (@fuadnoman) December 29, 2022

Shakespeare morreu no dia 23 de abril de 1616. Isaac Newton morreu em 31 de março de 1727. Einstein em 18 de abril de 1955. E Pele se foi hoje. %u2014 Alexandre Kalil (@alexandrekalil) December 29, 2022

Moro relembra encontro com Pelé

Já faz um tempo, mas o dia em que conheci o Rei do Futebol foi inesquecível. Lembro da paciência dele em atender, mesmo com problemas de saúde, uma imensa fila de crianças para fotos e autógrafos. Viva o Pelé Eterno, o melhor de todos os tempos. pic.twitter.com/Qm36gMufNM %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) December 29, 2022

O Brasil se despede hoje de um dos seus maiores ídolos: Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, brasileiro ilustre que fez história como o maior atleta de todos os tempos. pic.twitter.com/oYHfy23dld %u2014 Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) December 29, 2022

Políticos das mais diferentes matizes ideológicas foram às redes sociais lamentar, nesta quinta-feira (29/12), a morte, aos 82 anos, de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, maior jogador da história do futebol.O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), fez menção a Três Corações, cidade no Sul do estado e local de nascimento de Pelé. Outros nomes, como o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), e o ex-prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), também se posicionaram."Minas perde um dos seus filhos mais ilustres; o Brasil, seu maior camisa 10; e o mundo, o Rei do futebol. De Três Corações, o atleta do século. Em nossas memórias ficarão as vitórias e alegrias que proporcionou aos brasileiros e amantes do esporte. Obrigado, Pelé!", disse Zema.Fuad, por sua vez, lembrou da importância de Pelé para a construção do estilo brasileiro de jogar futebol. "O Brasil perde hoje um dos maiores ídolos e símbolos de sua história. Pelé deu muitas alegrias ao nosso País, foi o exemplo maior do futebol arte, e merece nosso reconhecimento e respeito! Nossa eterna reverência ao Rei do futebol! Descanse em paz!".Ex-presidente do Atlético e ex-prefeito de BH, Kalil recorreu ao escritor William Shakespeare e a Isaac Newton, o pai da física moderna. "Shakespeare morreu no dia 23 de abril de 1616. Isaac Newton morreu em 31 de março de 1727. Einstein em 18 de abril de 1955. E Pelé se foi hoje". escreveu.Senador eleito pelo Paraná, o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) recordou quando conheceu Pelé."Já faz um tempo, mas o dia em que conheci o Rei do Futebol foi inesquecível. Lembro da paciência dele em atender, mesmo com problemas de saúde, uma imensa fila de crianças para fotos e autógrafos. Viva o Pelé Eterno, o melhor de todos os tempos", celebrou.Jerônimo Rodrigues (PT), futuro governador da Bahia, também se manifestou. "O Brasil se despede hoje de um dos seus maiores ídolos: Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, brasileiro ilustre que fez história como o maior atleta de todos os tempos", postou, no Twitter.Pelé morreu em decorrência de uma infecção respiratória. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP). No ano passado, o ex-jogador foi diagnosticado com câncer de cólon.