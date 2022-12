Nasa homenageia Pelé com imagem de galáxia colorida com as cores do Brasil

A Agência Especial dos Estados Unidos (Nasa) fez uma homenagem ao Rei Pelé — que morreu nesta quinta-feira (29/12), após o ex-jogador ter falência múltipla dos órgãos causada por complicações de um câncer no intestino.A Nasa publicou nas redes sociais uma imagem da galáxia espiral na constelação de Escultor, porém com as cores verde e amarela da bandeira brasileira como forma de homenagear o Rei.

Velório e homenagens

"Marcamos o falecimento do lendário Pelé, conhecido por muitos como o rei do "jogo lindo", escreveram eles na legenda da imagem.



Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro em São Paulo após ter um agravamento do quadro de câncer. O velório do Rei começará no dia 2 de janeiro às 10h, em uma cerimônia realizada no estádio da Vila Belmiro, que abrigou o craque por 18 anos da carreira nos gramados, e se estenderá por 24h e será aberto ao público.



Desde que a família do jogador compartilhou a notícia da morte, várias personalidades do futebol brasileiro e mundial, autoridades do Brasil e do mundo, além de amigos próximos do gigante do futebol foram as redes sociais deixar homenagens.