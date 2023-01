Governo de Minas Gerais decreta três dias de luto pela morte de Pelé

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nesta quinta-feira (29/12), após uma longa batalha contra um câncer (foto: Reprodução/Instagram)

O governo de Minas Gerais decretou três dias de luto oficial em sinal de pesar pela morte de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, nesta quinta-feira (29/12). O atleta nasceu em Três Corações, no Sul do estado.Conhecido como "Rei do futebol", Pelé viveu na cidade até os quatro anos, quando foi morar em Bauru, no interior de São Paulo. Aos 16, ele passou a residir em Santos, onde começou sua carreira profissional. O camisa 10 venceu três Copas do Mundo; 1958, 1962 e 1970.

O tricordiano morreu em São Paulo após enfrentar um câncer no intestino, diagnosticado em 2021.O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também prestaram homenagens ao "atleta do século" por sua morte.