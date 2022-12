Mulher sofreu racismo por cliente da drogaria Araujo (foto: Google Maps)



Kelle Ventura, coordenadora de tecnologia, teria sido alvo de racismo na manhã desta segunda-feira (5/12) em uma unidade da Drogaria Araújo, localizada na Avenida Waldomiro Lobo, no bairro Guarani, na Região Norte de Belo Horizonte. Uma cliente que estava no local proferiu ofensas e acusou Kelle de ter roubado seu cartão sem qualquer tipo de prova. “Eu tenho certeza que foi pelo meu tipo físico, pela cor da minha pele, por ser quem eu sou, e eu sou uma mulher negra”, afirma.





Leia mais: Djamila Ribeiro é acusada de transfobia nas redes sociais “De repente vem essa mulher, falando que eu tinha roubado o cartão dela, mandando eu tirar o cartão dela da bolsa e falando: ‘Me devolve o cartão, sua ladra’. Eu demorei até para processar o que ela estava falando de tão absurdo que era a situação”, conta.





Após a discussão, a suspeita conversou com a gerente e foi embora, e a atendente que testemunhou toda a situação também não foi mais vista por Kelle, que permaneceu na drogaria e chamou a polícia, para fazer a denúncia, e familiares para apoiá-la. A gerente da unidade levou Kelle para os fundos da loja e ofereceu água para que se acalmasse, mas não perguntou sobre o que havia acontecido.





“Apareceu a gerente da Araújo e foi conversar com a mulher, como se ela fosse a vítima. Ficou conversando com ela na porta. Veio uma funcionária e me ofereceu água, e a pessoa que estava no caixa sumiu, em nenhum momento ela voltou para prestar depoimento à polícia”, relata.





A irmã de Kelle chegou e perguntou por que não a acolheram e não seguraram a ofensora, uma vez que, "se fosse o contrário, uma pessoa preta como suspeita, com certeza eles teriam segurado dentro da loja".



Boletim de ocorrência



Após cerca de 40 minutos um oficial chegou ao local, ouviu Kelle na entrada do estabelecimento e em seguida entrou para falar com a gerente. Ao voltar, o policial tentou desencorajar Kelle a registrar o boletim de ocorrência afirmando que seria pior para ela.





“Eu fiz o boletim porque, independentemente se vai ser algo ruim ou não, eu estava no meu direito, eu fui ofendida, eu sou a pessoa que estava no lugar de vítima. A situação que eu passei hoje só me diz o contrário, que a gente tem que fizer aceitando essas coisas e, mesmo quando se denuncia, a gente está errada e não tem nenhum direito”, desabafou Kelle ao fazer a denúncia no Instagram.





“A Araújo não me acolheu, a polícia não queria nem registrar o boletim de ocorrência, então fui para as redes sociais. Eu não gostaria de ter me exposto, nem passado por nada disso, eu tentei todos os meios antes de ir para as redes sociais”, conta.



Araújo



Em nota, a drogaria Araújo lamentou o ocorrido e informou que está à disposição para contribuir com o que for necessário. “Como uma empresa centenária, que tem o respeito como um de seus principais valores, a Araujo repudia quaisquer atos discriminatórios e se dedica diariamente a criar um ambiente acolhedor para que todos os clientes sintam-se confortáveis e à vontade dentro de suas dependências”, afirmou em comunicado.