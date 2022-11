Coletivo lança Guia LGBTQIAP+ para a Copa do Mundo no Catar

Guia LGBTQIAP+ informa como proceder para aproveitar a Copa do Mundo 2022 no Catar com tranquilidade e segurança (foto: Monstera)



Com o objetivo de orientar e informar as pessoas, da comunidade LGBTQIAP+ de como proceder para aproveitar a Copa do Mundo 2022 no Catar com tranquilidade e segurança, o Coletivo Canarinhos LGBTQ lançou nesta quarta-feira (16/11) o “Guia LGBTQIAP e a Copa do Mundo 2022 no Catar”.



“É importante que a gente tenha esses mecanismos sendo tornados públicos, com as informações sendo disseminadas para as pessoas saberem como proceder, como lidar e o que pode acontecer”, afirma Onã Rudá, um dos organizadores do guia.





Segundo o guia, as denúncias podem ser feitas por telefone, por e-mail, pelo link ou QR code disponibilizados no guia, podendo ser enviadas em qualquer idioma, seja por escrito ou por mensagens de voz. Também é possível fazer upload de provas de apoio, como vídeos, fotos, documentos confidenciais, e afins.



Onã Rudá conta que o guia é um compilado de informações de entidades oficiais, principalmente divulgadas pela Fifa, a organizadora do evento. Os incidentes de cunho LGBTfóbico serão registrados pelo Sistema de Monitoramento Antidiscriminação da FIFA. O Coletivo Canarinho também acompanhará os processos e denúncias junto à entidade.

Para o organizador o documento tem caráter histórico, e tem potencial para se tornar uma ferramenta para que clubes e federações possam aderir à democratização efetiva do futebol. Onã ressalta que a criação do guia se deu pela grande relevância do tema em uma Copa do mundo realizada em um país com leis que criminalizam a comunidade LGBTQIAP , mas que não se limitará ao Catar, e também será produzido em outras competições de futebol.





“A gente tem um cenário mundial no futebol como um esporte direcionado para homens e um ambiente tóxico e machista. O guia vem como uma ferramenta de combate ao preconceito e a discriminação”, afirma Onã.





Para baixar o guia completo, acesse AQUI

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.