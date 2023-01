Cezar Black é criticado ao defender Rodolffo de racismo no BBB21

Cezar afirmou que não viu racismo na fala de Rodolffo ao comparar peruca de homem das cavernas com o cabelo de João no BBB21 (foto: Reprodução/GShow)

O episódio de racismo entre Rodolffo e João Luiz no BBB21 foi comentado entre os participantes desta edição do reality, momento em que Cezar Black afirmou que não achou nada demais no comentário do cantor. O comentário do enfermeiro não agradou Tina que, em conversa com MC Guimê, afirmou que Cezar, por ser negro, tem papel fundamental no entendimento das lutas.