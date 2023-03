Coldplay mostra que música é para todos e promove inclusão de PCDs em shows

Coldplay faz com que shows sejam uma verdadeira experiência para os fãs (foto: Reprodução)



Coldplay desembarcou no Brasil para uma série de shows que tiveram início dia 11 de março, em São Paulo, e terminam dia 28 deste mês no Rio de Janeiro. Em todas as apresentações é possível entrar em contato com a organização através do e-mail access@coldplay.com para informar sobre as necessidades do fã que irá ao show, solicitar equipamentos especiais e enviar sugestões para tornar os shows mais inclusivos.

Na vibração da música





Um intérprete de língua de sinais também faz parte das apresentações da banda. Além disso, o próprio Chris Martin, vocalista da banda, também faz a interpretação de uma das músicas. Já os fãs com deficiência visual terão a oportunidade de ir aos locais dos shows para visitas sensoriais guiadas.





TEVE LÍNGUA DE SINAIS NO COLDPLAY SIM!!! %uD83E%uDD79%uD83E%uDD27%uD83E%uDD73%uD83E%uDD29 pic.twitter.com/9sO9XhZ7wX %u2014 bey bey (@biancarjesus) March 15, 2023





“Queremos que nossos shows ao vivo sejam o mais inclusivos e acessíveis possível”, escreveu a banda ao lado de um vídeo de fãs curtindo um show usando um subpac.





Inclusão social

Para a atual turnê o Coldplay seguiu a tradição de entrar em contato com instituições que promovem ações sociais nas cidades onde se apresentam.





Nos shows realizados em São Paulo, o Coldplay fez uma parceria com a organização SP Invisível, que tem como objetivo humanizar o olhar da sociedade em relação a população de rua de São Paulo, e convidou quatro moradores de rua para assistirem à apresentação da banda.





Coldplay convida moradores de rua para assistir a seu show em São Paulo



Preocupação com o futuro

A banda também tem longa tradição com ações que ajudam a preservar o planeta. Para essa turnê tem como objetivo diminuir a pegada de CO2 gerada pelas apresentações, desde formas mais sustentáveis de geração energia até uma logística mais consciente.





As tradicionais pulseiras que emitem luz de acordo com a música tocada também foram desenhadas para serem mais sustentáveis. Nesta edição ela é fabricada em material 100% biodegradável e deve ser devolvida ao final de cada show para que possa ser esterilizada e levada para o próximo local de show. Os componentes eletrônicos também serão reaproveitados para pulseiras de shows futuros.





Próximas apresentações:





Curitiba - Estádio Couto Pereira





21 de março de 2023 (terça-feira)

22 de março de 2023 (quarta-feira)





Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos Engenhão





25 de março de 2023 (sábado)

26 de março de 2023 (domingo)

28 de março de 2023 (terça-feira)