Coldplay convida moradores de rua para assistir a seu show em São Paulo

Chris Martin em show da turnê brasileira, que tem tido artistas nacionais como convidados (foto: Folhapress)

A banda Coldplay convidou quatro moradores de rua para assistir ao seu próximo show em São Paulo, nesta sexta-feira (17/3). A iniciativa partiu de uma parceria com a organização SP Invisível - os músicos britânicos costumam se aproximar de entidades voltadas a causas sociais nos países para que viajam.

Segundo um dos fundadores da instituição, André Soler, disse ao jornal "O Globo", a sugestão de levar os moradores de rua ao show foi deles, mas a banda acatou prontamente.



Os espectadores foram selecionados entre os que tinham proximidade com o SP Invisível e gostavam de música, segundo o veículo.

O Coldplay faz ainda outro show em São Paulo, no estádio do Morumbi, no sábado, antes de seguir a tour pelo Brasil. As apresentações da banda têm se destacado por trazer convidados brasileiros, como Seu Jorge e Sandy, e seus membros, como o vocalista Chris Martin, têm chamado a atenção ao explorar as ruas do país.