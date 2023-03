Chico Buarque adapta trecho de 'Beatriz' para turnê após quatro décadas

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Chico anunciou a mudança durante os ensaios da turnê. Segundo ela, no trecho em que originalmente canta-se "será que é divina / a vida da atriz", o artista passará a cantar “será que é divina / a sina da atriz". Em conversa com Mônica Salmaso, ele relembrou do pintor francês Pierre Bonnard, que fazia retoques escondidos em suas próprias obras expostas nos museus.