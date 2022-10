Reencontro de fãs com Chico Buarque em BH é recheado de carinho e catarse

Mariana Peixoto

Chico Buarque, que costumava se apresentar no Palácio das Artes em BH, ocupa o palco do Minascentro na estreia da turnê "Que tal um samba?" na capital mineira, na quinta passada (foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press)





Bissexto no palco e autor de obra poética que cala fundo no Brasil dos últimos 50 anos, a cada nova turnê Chico Buarque fala de si e de todos. A catarse coletiva provocada pela passagem de “Que tal um samba?” por Belo Horizonte – quatro shows, encerrados no último domingo (9/10), no Minascentro – reuniu isto tudo: Brasil, Chico e cada um dos Joãos e Marias da plateia, cada qual com sua própria história com a obra do cantor e compositor.

O primeiro show foi em 1973, no antigo ginásio do Minas Tênis Clube. Moraleida, recém-chegado ao curso de Economia da UFMG, o viu durante uma calourada promovida pelo DCE da universidade – o evento durou uma semana, como uma forma de tentar minar os trotes que assombravam os calouros da época.

Convidada da turnê, a cantora Mônica Salmaso abre o show cantando "Todos juntos" (foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press)

Foi a praticamente todas as turnês desde então. “Eu não sabia como ia ser esta, não havia lido sobre o repertório. O show traz músicas de todas as épocas e suas principais parcerias – Jobim, Vinicius, Edu Lobo, Francis Hime. Mas muitas das músicas escolhidas não foram de grande sucesso, algumas até desconhecidas por grande parte, como ‘Desalento’ e ‘Mar e lua’. Foi uma escolha não de rever toda a carreira, mas de querer cantar aquelas músicas. Estava em um setor com gente jovem. Você via o espanto, no sentido de coisa bonita, de ver coisas que eles provavelmente não conheciam. Para mim não teve coisa melhor.”

Incomparável Professora aposentada da PUC-Minas, Beth Marques compartilha com Moraleida este acompanhar de Chico Buarque desde a juventude – dela e dele. “Ele alimentou a minha vida do ponto de vista de perspectiva social, de liberdade. Nos anos 1960 e 1970, eu ia sempre ao Rio para vê-lo.” Há muitos anos sem ir a um show, ela maravilhou-se com o reencontro. “O Chico maduro tem domínio de palco, sabe o que fazer, traz segurança. Acho incomparável com o início da carreira.”

A participação de Mônica Salmaso na turnê foi aprovada pelo público. “Você via que a coisa ‘batia’ entre eles”, diz a produtora Daniele Pires. “Enriqueceu bastante o show. Gostei também de ele não ter cantado só as canções conhecidas. Tinha muito lado B ali”, completa a administradora cultural Daniela Meira, que entoou o coro que dominou o final do show, quando a plateia cantou, do início ao fim, “João e Maria”. “Você via que ele ficou emocionado com a manifestação do público.”

Emocionada também ficou Daniele, acrescentando que foi um “alento” ouvir Chico. “Ele sempre foi político, até as músicas românticas dele são. Eu não sabia que precisava ouvi-lo tanto neste momento.” Maura de Ávila, gerente financeira aposentada, compartilha desta opinião. “O homem, além de cantar, é muito coerente. Eu pus o meu ‘Lulalá’ pra fora’”, comenta ela, que se juntou à plateia que entoou, nas quatro noites, em todo o Minascentro, gritos de apoio ao candidato petista.

Este foi o quarto show de Chico que Maura assistiu com o marido, o contador aposentado Fausto Alves. “Cada show que vou fico mais louca”, diz ela. Na residência do casal, sempre só se ouve música brasileira – a exceção é a música clássica. “Na época da minha juventude, a moda era Roberto Carlos. Eu nem sabia quem era. O Chico é um dos maiores ídolos desde sempre”, comenta Alves, que se encantou com a execução da canção “Desalento”. “Nem imaginava que iria cantar. E a conheci do disco (‘Construção’) que minha mulher me deu de presente em 1971.”

Pároco da Paróquia Santa Edith Stein, na Sagrada Família, o padre Paulo José Lopes da Silveira havia assistido a um show de Chico anteriormente. Considera a turnê “Que tal um samba?” um marco por mais de uma razão. “Um show como o que assisti foi de lavar a alma”, comenta o religioso.

Para ele, para além da música, ouvir Chico Buarque hoje e vê-lo ao vivo traz vários significados. “No início e no fim do show poder gritar o que quero para o país e fazer o "L" (símbolo de Lula) com as mãos foi libertador. Com sua arte e seu posicionamento, Chico é exemplo que motiva muitas pessoas na conscientização política, na empatia social, na sensibilidade com os sérios problemas do país. Foi resistência na ditadura que o tentou calar e ainda hoje é resistência diante das ameaças à democracia”, afirma padre Paulo José.