Coldplay grava música inédita em São Paulo com coro de público de show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu último show em São Paulo durante a longa turnê pelo Brasil, a banda Coldplay convidou o público neste sábado a participar da gravação de uma música ainda inédita.

O vocalista Chris Martin parou a determinada altura da apresentação e pediu à plateia para cantar em coro a palavra "one", que significa "um".

"O objetivo é ter 1 milhão de pessoas na mesma música, e vocês são a primeira cidade com que vamos cantar e gravar", disse Martin ao público. "Quando eu der o sinal, tudo o que vocês precisam fazer é dizer 'one'", instruiu, e a plateia seguiu as ordens.

A banda também recebeu na mesma apresentação o rapper Rael, com quem cantou "Envolvidão".

Após encerrar a tour por São Paulo, onde passearam por diversos pontos turísticos, o Coldplay segue na próxima semana para mais cinco shows em Curitiba e Rio de Janeiro.