Internet reage a título de solo de Jisoo, do Blackpink: 'Rainha do spoiler'

Jisoo postou uma foto aludindo ao vindouro disco solo (foto: Reprodução Jisoo Redes Sociais )

A cantora Jisoo, integrante do grupo de k-pop Blackpink, recebeu o título de “rainha dos spoilers” por parte de fãs ao anunciar o título do primeiro single solo. Neste domingo (19/3), a YG entertainment, empresa que administra a carreira da artista, revelou a que faixa principal do álbum “Me” será a música “Flowers”. O disco vai ser lançado no dia 31 de março.Nas redes sociais, os perfis brincaram que o título estava “óbvio” este tempo todo. Assim que anunciou o solo, Jisoo postou fotos com uma rosa vermelha na mão no estilo do conceito do álbum.

Além disso, a artista tem relação com flores na carreira, como o primeiro drama em que atuou chamado “Snowdrop”, nome de uma flor.

“Rainha do spoiler”, brincou um fã da cantora no Twitter. "A gente reclamando que a JISOO não estava dando spoiler da música, o spoiler bem na nossa cara", escreveu outro perfil.

Com o anúncio do título da música, o nome Jisoo e a hashtag #JisooDebutMarch31 ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter neste domingo.