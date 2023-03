Fresno x NX Zero: internet ressuscita rixa de fãs das bandas

NX Zero maior banda emo nacional né %u2014 oi, juvi (a webnamorada do brasil) (@oijuvi) March 18, 2023

Depois que a banda NX Zero se apresentou na festa do BBB 23 na sexta-feira (17/3), o nome do grupo ficou entre os assuntos mais comentados da rede social. A influenciadora Juvi usou seu perfil no Twitter para eleger a banda comandada por Di Ferrero como “a melhor banda emo nacional”. A partir daí, a rede social se tornou um campo de guerra entre os fãs do NX Zero e da Fresno, outra representante do emo brasileiro.



Apesar da rixa entre os fãs de NX Zero e Fresno, as duas bandas sempre negaram qualquer inimizade e até já subiram ao palco juntas (foto: Reprodução / Twitter / Central NX Zero)

Nos anos 2000, as duas bandas disputavam os rankings de mais ouvidas e os TOP 10 dos clipes nacionais. Com ‘Razões e Emoções’, NX Zero conquistou milhares de fãs, que sofreram com o hiato de 5 anos, entre 2017 e 2023.

O grupo composto por Di Ferrero, Gee Rocha, Daniel Weksler, Caco Grandino e Fi Ricardo foi criado em 2004, chegou a ganhar o Grammy Latino de ‘Melhor álbum de rock’ em 2019.

Já os gaúchos da Fresno emplacaram hits como ‘Alguém que te faz sorrir’ e ‘Milonga’ e conquistaram os prêmios European Music Awards, da MTV, em 2013, nas categorias de melhor artista brasileiro e melhor artista latino.

Formada por Lucas Silveira, Gustavo Mantovani e Thiago Guerra, a Fresno entregava um som mais pesado, com letras mais tristes; enquanto o NX Zero tinha hits com uma pegada mais pop e romântica.

Com tantas diferenças, os fãs das bandas não conseguiram eleger qual delas é a melhor, nem nos anos 2000 e muito menos agora, em 2023. Veja alguns argumentos usados pelos fãs e como alguns preferem a união dos dois grupos.



Engraçado chamar NX de maior do Brasil os caras voltaram so pra ganhar dinheiro com musica de 10 anos atrás.



Fresno segue fazendo som. :) %u2014 %u303D%uFE0Fal%u303D%uFE0Fal %u2605%u5F61 %uD83E%uDD85%uD83D%uDD25 (@oCeuEroxo) March 19, 2023

O Dia Ferrero, que tava 100% bicho grilo cortou até o cabelo mei emo só para pegar o povo pela nostalgia.



Fresno sempre será a maior. %u2014 %uD835%uDD6F%uD835%uDD8A%uD835%uDD92%uD835%uDD94%uD835%uDD93%uD835%uDD8E%uD835%uDD8A%uD835%uDD91%uD835%uDD91%uD835%uDD8A%uD835%uDD93 %u26E7 %uD835%uDD74%uD835%uDD92%uD835%uDD9A%uD835%uDD93%uD835%uDD8E%uD835%uDD9F%uD835%uDD86%uD835%uDD89%uD835%uDD86 (@demoniellen) March 19, 2023

NX foi a maior banda emo única e exclusivamente porque era estritamente comercial.



Fresno não só segurou o emo e se manteve excelente até hoje, como fez tudo de forma independente.



NX voltou do hiato porque o emo tá na moda de volta e quer capitalizar %u270C%uFE0F https://t.co/6qTg5KSNHx %u2014 %uD835%uDD6F%uD835%uDD8A%uD835%uDD92%uD835%uDD94%uD835%uDD93%uD835%uDD8E%uD835%uDD8A%uD835%uDD91%uD835%uDD91%uD835%uDD8A%uD835%uDD93 %u26E7 %uD835%uDD74%uD835%uDD92%uD835%uDD9A%uD835%uDD93%uD835%uDD8E%uD835%uDD9F%uD835%uDD86%uD835%uDD89%uD835%uDD86 (@demoniellen) March 19, 2023

na minha TL tá aparecendo uma rixa NX Zero vs Fresno e o meu eu emo ta amando %u2014 Carol %uD83C%uDF19 (@devilsgroupie_) March 19, 2023

A gente sente que o comeback veio com força quando ressuscitaram até a rixa entre fandoms do Nx Zero e da Fresno %uD83D%uDE02



Por aqui tá tudo superado, apenas aguardando um feat das maiores %uD83D%uDC9B pic.twitter.com/fBIE5pDy8P %u2014 NAÇÃO NX ZERO (@nacaonxzero) March 19, 2023

nx zero, fresno, restart, cine, hevo84, scracho, detonautas, strike são bandas que marcaram completamente minha adolescência e eu vou sempre ouvir TODAS as músicas pic.twitter.com/KGbyootvxW %u2014 may (@sccpmaay) March 18, 2023

De todos os shows q já teve no BB até agora, esse foi o melhor, pularam, cantaram todas as músicas !

Sério nx zero é fodaaaaaaaa https://t.co/Yhw5Y7QUnk %u2014 sagitarianja %uD83D%uDE07 (@__Nojenta) March 19, 2023

Maior ‘fandom’ x maior na internet

Depois do post de Juvi, Lucas, da Fresno, resolveu se manifestar e disse que a amiga seria muito criticada nas redes. “Eles são a maior do Brasil, mas a fresno é a maior do twitter”, brincou o vocalista, que acabou recebendo críticas pela mensagem.



Ele chegou a ser apontado como prepotente por alguns internautas, mas Juvi - que foi quem ressuscitou a briga (que nunca existiu, já que as duas bandas sempre se elogiaram) - agradeceu ao vocalista.

“Obrigada por servir sempre à fan base emo o máximo de entretenimento e relevância”, respondeu.



Em seu perfil, Lucas ainda brincou que a volta da “briga” é resultado da mudança na presidência. “Lula trouxe tudo de volta”, brincou. O vocalista da Fresno é crítico ferrenho do governo Bolsonaro (PL) e chegou a brigar com o ex-presidente nas redes sociais. Além disso, ele fez parte da campanha de Lula (PT) em 2022 e Haddad (PT) em 2018.