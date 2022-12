Henrique Portugal e sua banda recebem Bruno Gouveia, Sideral e Di Ferrero

Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni Cavadão, vai cantar clássicos do Clube da Esquina no projeto Solar Big Band (foto: Raoni Vieira/divulgação)

Di Ferrero, Wilson Sideral e Bruno Gouveia, vocalista da banda Biquíni Cavadão, são os convidados do 3º Solar Big Band, projeto comandado pelo cantor e tecladista Henrique Portugal, do Skank. O show será realizado nesta quarta-feira (7/12), às 21h, no espaço Galpão 54.





Fora da zona de conforto

O show desta noite terá algumas surpresas. “São clássicos da MPB, bossa nova e do pop rock, mas com arranjos no formato de big band. A ideia é ver o artista saindo da zona de conforto, cantando o que não está acostumado a cantar, embora sejam músicas conhecidas de todos. No meu caso, cantarei Skank, Rita Lee, Gilberto Gil, Elton John, Caetano Veloso e até alguma latina, como ‘El dia que me quieras’ (Carlos Gardel e Alfredo Le Pera), mas com arranjo moderno", conta. E garante: "o repertório tem coerência e é bem divertido."





O projeto de Henrique Portugal começou no início deste ano. "Sempre gostei de big bands", diz ele, citando até bandas de escolas e da polícia. "A história dos metais remete à Roma Antiga. Há muita energia nesse tipo de instrumento", comenta.





A primeira edição, realizada em janeiro, contou com o ator e músico Alexandre Nero. "Como o Skank me tomou muito tempo com a turnê de despedida, só consegui fazer outra edição agora em outubro, quando chamei Leoni, Tony Garrido e Marco Túlio Lara, guitarrista do Jota Quest.”





Naquele show, Leoni cantou músicas de Roberto Carlos. Tony Garrido fez "Eu sei que vou te amar", de Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes. Marco Túlio interpretou sucessos de Fábio Júnior e de Rita Lee.





“O projeto é para os amigos que junto de suas bandas às vezes não têm muita liberdade para cantar o que quiserem. Então, tiro-os do lugar comum. Vou colocar o Bruno Gouveia cantando Clube da Esquina, o Di Ferrero cantando o que gosta, mas que não têm nada a ver com o trabalho dele. É legal, divertido e sempre um ineditismo", diz Portugal.





Bruno Gouveia conhece Henrique há 30 anos. “Tive o prazer de ver o surgimento do Skank, acompanhar seu meteórico sucesso e aplaudir cada nova conquista deles. Devido ao ritmo incessante de nossas agendas, ha muitos anos não dividimos o palco. A oportunidade vem agora neste momento especial do Henrique que, novamente, tenho o prazer de testemunhar", diz o convidado desta noite.

Parceria com Marcos Valle



Portugal está lançando nas plataformas digitais a música "Laiaraiá", dueto com o cantor, compositor e pianista Marcos Valle. O mineiro já planeja turnê com o carioca. "Falei com ele: vamos bolar um repertório legal para os shows. Você e eu cantando e tocando piano, vai ser muito legal. Marcos topou, assim que conseguirmos espaço em nossas carreiras", adianta.





O tecladista também pensa em fazer um documentário sobre o piano brasileiro. "Já conversei com Marcos Valle, Flávio Venturini, quero conversar agora com o César Camargo Mariano, Eliane Elias, João Donato e Ivan Lins, entre outros", revela. Outro projeto para 2023 é lançar registro fonográfico da Solar Big Band.





A banda é formada, além de Portugal (piano), por Ruben di Souza (baixo), Alexandre Tamietti (bateria), Nega Kelly (backing vocal), Henrique Comarca (trombone), Emiliano Garcia (sax), Lucas Mel (trompete) e Augusto Nogueira (guitarra).





HENRIQUE PORTUGAL E SOLAR BIG BAND CONVIDAM

Com Di Ferrero, Wilson Sideral e Bruno Gouveia. Nesta quarta-feira (7/12), às 21h. Galpão 54, Rua Francisco Soucasseaux, 54, Lagoinha. Ingressos: R$ 60, na GoFree.