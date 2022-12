Tizumba e Tambor Mineiro encerram o Novembro Negro UFMG

Após ministrar aula aberta de percussão, Maurício Tizumba vai percorrer as ruas do câmpus da Universidade Federal de Minas Gerais (foto: Jackson Romanelli/Universo Produção)





O Novembro Negro UFMG se encerra nesta quarta-feira (7/12) com atração especial: Maurício Tizumba ministra aula aberta de percussão e é acompanhado pelo cortejo do Tambor Mineiro.

Às 17h, o cortejo caminhará até a Praça de Serviços da Federal ao som de cânticos do congado mineiro e da música popular brasileira, entoados aos ritmos de tambores, gungas e patangomes. Entrada franca.

Tizumba se destaca por sua relevância e liderança na preservação e defesa da cultura afro-brasileira na capital mineira. Traz consigo a forte influência do congado de Minas, manifestação cultural e religiosa que resiste há mais de três séculos como importante símbolo de expressão da cultura negra no estado.

O artista está à frente do bloco Tambor Mineiro, formado por pessoas que gostam de cultura popular e se apresentam com o objetivo de difundir a cultura afro enraizada no estado.