Autora mineira Cidinha da Silva lança edição ampliada de "Exuzilhar"

Cidinha da Silva diz que sua escrita tem o movimento da ginga e do fluxo das águas (foto: Acervo pessoal)





“Quando o mundo quiser de você a mediocridade, convém ouvir Itamar Assumpção. O preto velho e sábio aparece como lenitivo para esse tipo de agressão”, escreve Cidinha da Silva em uma das crônicas de “Exuzilhar”.





Arquitetura da palavra



Com 20 livros publicados, entre crônicas, contos, textos para teatro e histórias voltadas ao público infantojuvenil, a mineira radicada em São Paulo também tem se esmerado na “arquitetura da palavra”.





Cidinha acaba de lançar a versão ampliada de “Exuzilhar”, livro publicado originalmente em 2019 e que sai agora com 10 crônicas a mais.





Nascida em Belo Horizonte, em 1967, Cidinha se deu conta do ímpeto para escrever suas próprias histórias na passagem dos 10 para os 11 anos, quando cursava a quinta série. Formada em história pela Universidade Federal de Minas Gerais, publicou sua primeira obra de literatura, “Cada tridente em seu lugar e outras crônicas”, em 2006, aos 39 anos.

Lançado há três anos, “Um Exu em Nova York” venceu o prêmio da Biblioteca Nacional na categoria conto. “Transito tranquilamente entre os gêneros, sempre atendendo ao que o texto me pede, ao formato que ele quer ter. Tenho um carinho grande pelas crônicas, mas os contos me desafiam mais”, diz.





Na bibliografia de Cidinha, alguns aspectos sobressaem, como a presença da espiritualidade de matriz africana, a exaltação da cultura negra no Brasil e a observação atenta da desigualdade de raça e de gênero. Em relação ao estilo, a capacidade de concisão se destaca, assim como a prosa com um acento lírico.





Todo esse pacote está representado, em maior ou menor grau, no título do livro. “'Exuzilhar' não é um conceito, é apenas um verboneologismo criado a partir de uma brincadeira com os nomes Exu e encruzilhada”, ela escreve. “'Exuzilhar' é um jeito de corpo que me ajuda a construir o movimento da minha escrita, num fluxo de águas e ginga.”





Cidinha une memórias de sua convivência com figuras simbólicas da negritude no país e comentários sobre a relevância dessas pessoas. Além de Itamar, surgem a ialorixá Mãe Stella de Oxóssi, a cantora Elza Soares, o coreógrafo e dançarino Ismael Ivo, e os compositores Luiz Carlos da Vila e Marku Ribas.





Sueli Carneiro, filósofa e fundadora da ONG Geledés – Instituto da Mulher Negra, é tema de uma das suas crônicas. “Sueli é presente em todos os aspectos da minha vida desde que a conheci, há 36 anos. Quando a encontrei, eu recém-entrara na vida adulta e, desde então, me beneficiei da maneira generosa e amorosa com que ela me acolheu em sua vida, como uma filha”, afirma Cidinha.





Segundo a escritora, Sueli ofereceu a ela “uma tela grande e ferramentas para que eu pudesse xilografar minha história”.

Orixás e africanidades



Outras crônicas de “Exuzilhar” trazem os orixás, como Ogum, Iansã e Oxum, para o primeiro plano. No entanto, o leitor não deve esperar neste e em outros livros de Cidinha textos de introdução a essas divindades – sua literatura não busca o didatismo.





“Meu interesse maior é construir mundos a partir das águas das africanidades e colocá-los para jogo, em interação ou em confronto com as referências de quem me lê”, afirma.





Chama a atenção, por exemplo, a forma como ela fala sobre Xangô, conhecido por empunhar o machado de dois gumes. No diálogo entre a umbanda e o catolicismo, capítulo importante do sincretismo no Brasil, esse orixá, associado à justiça e ao fogo, corresponde a São Jerônimo.





“Xangô não sabe escrever um nome na areia, esculpe-o na pedra. Seu consolo é saber que a pedra um dia foi água e a natureza das coisas permanece, mesmo quando muda de forma”, diz.

(foto: Pallas/reprodução)

.De Cidinha da Silva

.Editora Pallas

.88 págs

.R$ 37